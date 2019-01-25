郭大雄：有人抹黑图阻反废死·我不是嘉马支持者 关丹英迪拉马哥打马华区会主席郭大雄谴责网民冯京当马凉，诬赖自己是嘉马的支持者，企图转移视线以阻止反废死运动。

郭大雄澄清，在脸书群组流传与嘉马一同前往雪州政府大厦示威的男子并非自己，并谴责有心人士企图转移视线以阻止反废死运动。（图：星洲日报）

（金马仑24日讯）关丹英迪拉马哥打马华区会主席郭大雄谴责网民冯京当马凉，诬赖自己是嘉马的支持者，企图转移视线以阻止反废死运动。

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行动党资深领袖林吉祥昨日走访甘榜拉惹拜年时，碰上郭大雄率领的反废死联盟要求他联署反对废死，但遭到林吉祥拒绝，双方以“反对废死”和“恭喜发财”互相“叫嚣”，冒出火药味。

随后，有网民在脸书群组发布了一个贴子，贴子内有3张图片，其中一张为巫统大港区部主席嘉马率众，手上捧着啤酒前往雪州政府大厦示威的照片，图片上以红色圈起一名华裔男子，图片上方写着“马华党员”，贴子下方也有郭大雄与反废死联盟成员的黄子样，在金马仑甘榜拉惹推动反废死签名运动的照片，指责郭大雄是嘉马的支持者。

郭大雄今日发表文告澄清，照片与嘉马一同前往雪州政府大厦示威的男子并非自己。

他倜侃说，有关照片的粉红衣男性左点都不像自己，帖文者应该拿出放大镜来看清楚，不要随意抹黑人。

他谴责，有关网民抹黑自己的举动非常很不专业也很幼稚。

他说：“为了要转移视线，以这种方式来下三烂的手段来抹黑他，让人感到遗憾和可笑。这名网民怎么会突然把他当作是嘉马的人？是认错人还是故意诬蔑，是有心还是无意，其出发点是什么？让人感到匪夷所思！”

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郭大雄强调，自己完全不认同嘉马的作风，根本没可能会和嘉马站在一起。

盼相关网页撤贴文

他补充，自己已针对有关贴文向该网页作出投报，希望负责人撤除有关贴文。

“尽管面对种种阻碍、侮辱和诬蔑，但丝毫不影响我们反对废死的决心和努力，最重要的是，不要废除死刑。“郭大雄希望，有心人士不要做出违背良心的事，同时好好反省自己的所作所为。