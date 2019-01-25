赛夫丁谈SSM高层孩子涉弊案“给反贪会空间调查” 贸消部长拿督赛夫丁表示，该部将给予反贪污委员会空间，针对大马公司委员会（SSM）一名高层职员的孩子涉嫌5亿令吉工程合约弊案展开调查工作。

（布城24日讯）贸消部长拿督赛夫丁表示，该部将给予反贪污委员会空间，针对大马公司委员会（SSM）一名高层职员的孩子涉嫌5亿令吉工程合约弊案展开调查工作。

广告

他强调，本身的立场是绝不阻挠反贪会调查，但此案目前还处于初步调查阶段，反贪会只是收集资料，暂时也没有任何人被捕。

初步调查阶段不应称丑闻

“因此，媒体不应该把这称作是丑闻，甚至用嫌犯等字眼都是不恰当的，因为我们不知道当事人是不是被传召做证人还是真的是嫌犯。”

他说，这是反贪会的责任，希望反贪会能依法展开调查及执行他们的工作。

本地报章日前报道一名大马公司委员会高层的孩子，于本月22日到布城反贪会总部提交5亿令吉合约弊案件的文件，以供调查。

消息说，有关现年20多岁的男子是在其家人担任大马公司委员会高层之后开始涉及不法活动。