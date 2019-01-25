紫盟羽球联赛‧后来居上胜沙登‧甲洞4强约战安邦再也 甲洞是以10比4击退沙登，当中甲洞的宋浚洋与沙登的梁峻豪在首场男单激战5局，最终梁峻豪以5比11、11比5、11比10、6比11、11比10力挫其国羽师兄，并助沙登以3比2先驰得点。

宋浚洋（图）虽然在首场男单激战5局后以1分惜败给梁峻豪，但其效力的甲洞队最终还是成功战胜沙登。

（云顶24日讯）2018/19赛季SS紫盟羽球联赛决赛圈周四于云顶云星剧场点燃战火，复赛甲洞在先输一场下最终逆转打败沙登，半决赛将约战初赛冠军安邦再也。

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甲洞是以10比4击退沙登，当中甲洞的宋浚洋与沙登的梁峻豪在首场男单激战5局，最终梁峻豪以5比11、11比5、11比10、6比11、11比10力挫其国羽师兄，并助沙登以3比2先驰得点。

在台湾赛遭遇臀部受伤、此役才痊愈复出上演2019年首秀的梁峻豪赛后表示，“这是一场艰难的比赛，我们一起训练，对彼此互相瞭解，此役能赢只是侥幸。”

甲洞要破安邦再也不败身

不过随后甲洞在女单和男双连夺6局，甲洞的中国外援秦金晶和男双阿里夫与阿兹林皆以3局直落取胜沙登中国女单魏雅雯和男双雷声豪与沙兹米，让甲洞以8比4反超比分。

最终甲洞混双丹中配彼得森与吴茜茜在对阵沙登马中配叶家祥与刘琳的比赛中夺下第3局后，成功以6分差优势为甲洞锁定胜局，最后一场男单比赛也随之无需再战。

对于明日半决赛，甲洞教练查基利赛后表示，“虽然安邦再也是不败之师，但我们仍将尽力奋战到底，以再度闯入决赛。”

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八打灵4强恶战卫冕军

八打灵则以11比6战胜地不佬市，4强将对决卫冕冠军蒲种联军。

八打灵丹麦男单奥根森和香港女单叶姵延皆以3比1击退地不佬市泰国外援阿都拉兹和中国外援徐蔚，助八打灵在前2场比赛后以6比2领先。

地不佬市泰国组合文萨与皮拉纳在男双和八打灵组合万纬聪与谢俊康激斗5局，最终在末局以11比10险胜拿下比赛，并助地不佬市扳回一城。

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最终八打灵国羽混双陈堂杰与白燕薇以3比1取胜地不佬市组合陈锦华与陈康乐，为八打灵奠定半决赛门票，最后一场男单也无需再战。

落败的沙登与地不佬市接下来将于週六5/6名战交手。

蒲种联军与安邦再也在初赛分居前2名，因此直接晋级半决赛。