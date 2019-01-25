依斯迈：课程能满足市场需求·TVET毕业生就业率达95% 教育部理工学院与社区学院组总监拿督莫哈末依斯迈指出，政府所推动的技职教育与培训（TVET）计划中，毕业生就业率达到95%。

（森美兰．波德申24日讯）教育部理工学院与社区学院组总监拿督莫哈末依斯迈指出，政府所推动的技职教育与培训（TVET）计划中，毕业生就业率达到95%。

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他也否认一些政党指出，有关计划的毕业生并非工业界的首选，惟该计划必须确保毕业生能够在就业后取得高薪，以及满足雇主对高技能的需求。

引入VR技术相关设备

此外，他强调，该计划也必须确保所提供的课程，以及学生所学习到技能，能满足市场的需求。

莫哈末依斯迈是于昨日出席波德申理工学院的新年活动时，这样指出。

他提到，为了迎接工业革命4.0的到来，该计划也必须与时并进，其中，6所理工学院及5所社区学院，将会引入技术启用课室（TeCC）及VR技术的相关设备。

他说，受惠的学院包括彭亨理工学院、沙巴亚庇理工学院、槟城理工学院、2所霹雳理工学院及玻璃市理工学院。

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同时，他补充，该部门也会增加拨款，在另外的5所社区学院引入品牌创造技术的课程。