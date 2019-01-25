雪芙菈：宣传纸内容煽动·扯上阿迪诋毁马诺佳兰 金马仑国会议席补选希望联盟日莱州议席总协调员雪芙菈抨击不负责任人士派发破坏希盟候选人宣传纸的行径，她说，诋毁行为不应该发生在选举拉票竞选期中。

（彭亨．立卑24日讯）金马仑国会议席补选希望联盟日莱州议席总协调员雪芙菈抨击不负责任人士派发破坏希盟候选人宣传纸的行径，她说，诋毁行为不应该发生在选举拉票竞选期中。

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希盟人员阿米尼今早6时50分左右在双溪哥央（一）清真寺走廊处发现一叠半截A4纸的纸，内容指“行动党／兴权会杀死莫哈末阿迪”，左上角还印有希盟候选人马诺佳兰的人头像。

雪芙菈今午在新闻发布会上说，该宣传纸指控马诺佳兰是兴权委员会成员，同时将莫哈末阿迪的逝世和马诺佳兰扯上关系。

“希盟严正看待这项破坏性指责，这宣传纸煽动日莱区的种族情绪，我们呼吁选举委员会正视和调查此案，不负责任者的行径已经触犯1954年选举法令第9条文。”

她说，宣传纸也在甘榜哥乐迪处出现。

对于双溪哥央的破坏性宣传纸，阿米尼已经报案。