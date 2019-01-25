拟售沙巴电力．国能划一企业架构 马银行研究认为，假设国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）有意脱售沙巴电力的83%股权，该行将乐观看待此事。

（吉隆坡24日讯）马银行研究认为，假设国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）有意脱售沙巴电力的83%股权，该行将乐观看待此事，并认为这不是电力业领域改革，而只是划一国能企业架构，市场担忧管制因素实是有点反应过敏。

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市场反应过敏

马银行研究指出，根据报道，联邦政府已经原则上同意把州公用事业沙巴电力的管制权退还给沙巴州政府。目前详情欠奉，预料有关洽商将在两年内进行，预料沽售价格不太可能显著。

目前沙巴电力占国家能源营业额约5%，盈利主要是获得政府的津贴支持。沙巴电力负债率达逾2倍水平，并通过政府辅助金及相关人债务管理。

该行表示，许多先进国的开放程序通常都涉及非私营化国家公用事业。国能为上市公司，不可在未获得股东批准前重新分配资产。

该行指出，国能旗下输送及分配空间的竞争料将受限于较为缓和的管制资产基础成长，而不会出现大幅度的削减。至于生产电力部份，即刻开放需要一个现有购电合约架构的提前解除（独立发电厂料需要补偿），不过由于政府财政紧绌，预料此情况将不太可能落实。

沙巴电力是于1998年私有化，国能初时通过注资取得80%股权（较后于2012年增购至83%股权），沙巴州政府则持有其余的20%股权。目前大马半岛的能源委员会负责监管该州的电力业领域。

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虽然沙巴电力最近数年来皆有利可图，但主要还是获得政府资助，特别是通过燃油津贴及发展辅助金等方式。

沙巴电力的资产负债表显示显著的发展辅助金及相关人士债务户头，使负债处于获得控制的低于2倍。该公司的资产及负债项目都通过租赁会计而放大，如一些独立发电厂视为沙巴电力的财务租赁等。

截至2017年12月，沙巴电力最新的净资产价值为7亿令吉，占国能股本价值低于1%，所以沙巴电力的潜在股权脱售对国能的贡献将不会显著。

持续派息

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该行对国能维持“买进”评级，目标价则保持15令吉50仙。该公司60%股息派发率料可持续，从而将其潜在周息率可达4%以上水平。