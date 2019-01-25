指将与MyCC合作·MyEG不再提供在线服务 MyEG商业私人有限公司（MyEG）指出，该公司将会与马来西亚竞争委员会（MyCC）保持紧密合作，并确保该公司不会再提供与在线相关的服务领域，包括处理保险更新和外劳工作准证（PLKS）事务，滥用他们在市场上的主导地位。

（八打灵再也24日讯）MyEG商业私人有限公司（MyEG）指出，该公司将会与马来西亚竞争委员会（MyCC）保持紧密合作，并确保该公司不会再提供与在线相关的服务领域，包括处理保险更新和外劳工作准证（PLKS）事务，滥用他们在市场上的主导地位。

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MyEG今日发文告说，该公司已于2018年12月5日收到竞争委员会的书面通知，表示该公司必须采取措施调整网站上的用户流程；该公司也于12月7日以书面回应，表示同意根据竞争委员会的建议作出更改。

MyEG指出，尽管如此，竞争委员会在发出上述信函之前没有事先通知额外要求，而该公司又一直和该委员会保持联系，因而要求减少每日罚款。

MyEG说，根据竞争委员会所做的最初决定后，该公司为符合该委员会所提出的要求而在系统上作出更改，并于2015年11月18日和2018年1月17日向委员会提呈正式信函通知。

MyEG指出，该公司正在寻求相关理由，并会针对高庭的裁决入禀上诉庭提出上诉。与此同时，该公司知会用户任何与网站更改的事项，并不会影响正在进行的交付和提供的服务。