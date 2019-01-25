马股随亚股回温 中美贸易谈判虽尚未出现结果，但在没有利空消息传出、隔夜美股上涨下，大部份亚洲股市稍微回温，马股周四亦上涨5.45点或0.32%，报1693.59点挂收。

中美贸易谈判虽尚未出现结果，但在没有利空消息传出、隔夜美股上涨下，大部份亚洲股市稍微回温，马股周四亦上涨5.45点或0.32%，报1693.59点挂收。

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富时综指周四高开1689.30点，随后微跌2.57点，至低见1686.87点。所幸之后迅速收复失地，盘中一度攀至1694.59点，最终略为收窄涨幅结束交易。

纵观全场，富时全股指数扬57.12点或0.49%，至11719.84点；创业板指数涨7.09点或0.16%，至4450.87点。

全场股项升多跌少，上升股458只，下跌股则有375只，346只无起落。

全天总交易量达24亿3781万9700股，成交总值为21亿2028万8441令吉。

基于周三马币疲软至3周低点的利好因素下，手套股由贺特佳（HARTA,5168,主板医疗保健组）领涨，上升12仙，至5令吉62仙。顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）、速柏玛（SUPERMX,7106,主板医疗保健组）和高产柅品（KOSSAN,7153,主板医疗保健组）个别上扬7仙、6仙和4仙。

若以个股而论，子母牌炼奶（DLADY,3026,主板消费产品服务组）以涨1令吉零8仙，成为全场最大上升股。