亚股多回扬．亚币少波动 中国上证指收升0.41%，香港股市起0.42%、韩股涨0.81%、台湾和澳洲各升0.31%和0.37%。只有日股独跌0.09%。

亚洲股市24日先抑后扬，主要受中国股市回神带动，只有日股无力回天，斯人独憔悴。

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分析认为，隔夜美股收红和市场预期欧中行货币政策将保持不变，有助纾解隐忧。

中国上证指收升0.41%，香港股市起0.42%、韩股涨0.81%、台湾和澳洲各升0.31%和0.37%。只有日股独跌0.09%。

东盟主要股市也走高，涨幅介于0.19至0.94%。

IBM财报利多撑盘，缓和市场对美中贸易谈判和美国政府停摆的忧虑，激励道指上扬0.7%作收。

外汇市场方面，亚洲货币波动不大，人民币、日圆、新台币、印尼盾和印度卢比小幅上扬，不过马币兑美元走低至4.1410。

商品市场方面，油价延日跌势后，亚洲盘小波动，纽约期油升0.09美元，至每桶52.71美元；布兰特原油期货跌0.02美元，报61.12美元。金价跌0.24%，报每安士1279.65美元。

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棕油走高，基准4月货升15令吉，报每公吨2298令吉。