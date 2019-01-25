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剪2古晋星洲封面报头.盛安明后日派麦片

2019-01-25 10:41

剪2古晋星洲封面报头.盛安明后日派麦片

砂拉越古晋的《星洲日报》大派送活动，于1月26日（星期六）下午2时30分及27日（星期日）早上11时
只要符合条件，《星洲日报》读者即可在马当石角路的盛安贸易兑换一包三合一Morning Good巧克力麦片，每天限量送出250份。

（古晋25日讯）砂拉越古晋的《星洲日报》大派送活动，于1月26日（星期六）下午2时30分及27日（星期日）早上11时，在马当石角路的盛安贸易（Ozora Trading Sdn Bhd）举行，每天限量派送250份三合一Morning Good巧克力麦片（15条）。

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读者只需收集1月23日至27日的两张青色封面报头，再缴交1令吉40仙即可兑换，盛安贸易地址为Plot 1，Block 8，Lot 404，Jalan Matang-Batu Kawa，93250 Kuching，联络电话016-8889612或011-10789613。


预付报费有奖抽


此外，读者也可在1月26日下午1时至3时，以及27日早上10时至中午12时，亲临盛安贸易，在现场设立的星洲日报柜台预付全年《星洲日报》报费，即可参与人人有奖的幸运抽奖环节。


欲知详情可联络082-578661查询。


 

 

文章来源：
星洲日报／砂拉越．2019.01.25

 
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