阿兹莎：横跨泰丹边界·马泰将商建2友谊桥 马来西亚与泰国将于今年3月在吉隆坡举行联合技术委员会会议，以更详细地讨论和拟议两国之间的友谊桥梁建设。

旺阿兹莎（左）与掌管社会发展及人民安全部的泰国副首相差猜（右）举行双边会议，讨论双边合作的课题。（图：马新社）

（泰国·曼谷24日讯）马来西亚与泰国将于今年3月在吉隆坡举行联合技术委员会会议，以更详细地讨论和拟议两国之间的友谊桥梁建设。

广告

正在泰国进行为期两天工作访问的副首相拿督斯里旺阿兹莎在首日行程结束后召开新闻发布会透露，马泰两国同意加快两座横跨塔拜与彭加兰古堡（Tak Bai-Pengkalan Kubor）以及哥乐河与兰斗班让（Sungai Golok-Rantau Panjang）的桥梁建设。

旺阿兹莎表示，两国致力于实现友谊桥的建设，并希望两国首相能在今年为桥梁的建设进行破土奠基仪式。

她补充，自己是在今日前往泰国政府大楼拜会泰国首相巴育期间，对方亲自主动提及加速桥梁建设的课题。

随同旺阿兹莎官访泰国的大马官员还包括农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁、外交部副部长拿督马祖基以及大马驻泰国大使拿督佐杰。

这是旺阿兹莎自去年5月21日出任副首相以来，首次到泰国进行官访。

旺阿兹莎强调，马来西亚非常重视如何改善与泰国关系。

广告

她指出，两国领导人之间的顶级访问，以及各项开创的新合作，都是改善两国关系的明显佐证。

她说：“我们必须确保这是马泰关系的黄金时代。”

旺阿兹莎透露，两国也已做好准备，从4月1日起全天候开放黑木山及泰国的昔罗税关、移民与检疫站（CIQ）给重型及运输车辆通行。

她说：“双方同意进行3个月的试用期，此举有望推动两国的重型车辆通行，促进双边贸易关系。”

广告

旺阿兹莎也指出，马泰在2018年1月至11月的双边贸易额较2017年增长率14.7%，从905.5亿令吉增加至967.8亿令吉。

而大马同期的出口至泰国的总额也增长了5.7%，进口额则增加了5.5%。

过去2年，泰国也是继中国、新加坡、美国和日本之后，大马的第5大贸易伙伴；至于马来西亚则是泰国的第4大贸易伙伴、也是东南亚最大的贸易伙伴。

旺阿兹莎表示，两国还讨论了泰国南部和平对话进程的问题，而双方同意根据法律谨慎处理这个问题，并且还探讨了发展该地区经济的努力。

也是妇女及家庭发展部长的旺阿兹莎也认为，马来西亚可以向泰国学习如何解决弃婴以及无国籍孩童的问题。

她说：“我参观了泰国红十字会儿童之家（RCCH），并且被泰国政府如何确保这些婴儿和儿童得到应有的关注，以及他们的基本需求，如教育和健康获得保障的措举所吸引。”

此外，旺阿兹莎也不忘就泰国担任今年东盟主席一事表示祝贺。