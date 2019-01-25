纳吉：要赢金马仑证明国阵复苏·补选成希盟迷你公投 前首相拿督斯里纳吉指出，国阵要以赢下金马仑国席补选战役来向全国甚至全世界人民证明，国阵已经走在复苏的路上，同时把这场补选视作人民对希盟政府无法兑现大选承诺的一项迷你公投。

（金马仑24日讯）前首相拿督斯里纳吉指出，国阵要以赢下金马仑国席补选战役来向全国甚至全世界人民证明，国阵已经走在复苏的路上，同时把这场补选视作人民对希盟政府无法兑现大选承诺的一项迷你公投。

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他今日继续到金马仑冷力为国阵候选人南利助选拉票，在国阵竞选中心中致词时指出，国阵把赢下金马仑补选作为复苏的起点，并传达一项讯息，即人民已经被希盟欺骗了，必须在这次补选中把他们“砍掉”。

“从国家的角度来看，国阵不能把金马仑补选当作一般补选看待，而是要把它看作是一场对希盟政府的迷你公投，希盟政府承诺的事情无法兑现，那选民就用这场补选来惩罚他们。”

指希盟无法兑现承诺

他说，在第14届全国大选后，希盟之前许下的许多承诺都无法兑现，除了一个，那就是废除消费税（GST），但所承诺的废除GST后物价会下调的承诺却无法兑现，人民如今更痛苦，活在压力之下。

他说，今天在双溪歌央的巴刹拜票时，发现鸡和鱼等日用品都涨价了，而垦殖民收入更是降至历年来最低。国阵呼吁金马仑选民用手中一票，让希盟政府为他们的所作所为和无法兑现的承诺负上责任。

避免“突发状况”助选勿松懈

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纳吉认为，国阵能够在补选中获胜，但他呼吁助选团不要松懈，因为还剩明天最后一天的竞选期，也许会有突发情况发生，例如村长被“绑架”，也可能村民在油站发现没有油而无法出来投票等。

“什么事都可能会发生，对手可以想到我们无法想到的东西。他们非常想要这个议席，虽然他们时常骗人。”

他对于国阵截至目前的竞选工作表示满意，在一些特定地区，人民对于国阵的欢迎程度也令人鼓舞。可是他们不能轻敌，剩下的24小时竞选需要确保国阵的努力不会白费。

“目前有流传希盟有派钱给选民，也有视频显示他们利用政府官车竞选，他们很可能还会在最后的时刻祭出这些招数。”

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现身助选属领袖权利

对于公正党主席拿督斯里安华不满他出来助选，纳吉反问对方为何要在乎他？他出来助选是基于一名领袖的权利，他是应地方人民和彭亨州务大臣的要求，甚至有人传短讯给他，要求他出来助选，尤其是柏陶（Pos Betau）的原住民更是希望他去见他们。

“我不会去一些人民不希望我去的地方，我只去人民要求我出现的地方，这是我作为一名领袖的权利。在国阵和国家的民主制度下，所有人包括希盟本身都有权出来助选，就让人民来决定要投选谁。”