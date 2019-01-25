刘华才：传觅新承包商减造价·终止东铁应向人民解释 民政党主席拿督刘华才指出，针对有报道指政府正在寻找新的承包商来取代东海岸铁路计划（ECRL）的中国交通建设股份有限公司（CCCC）一事，希盟政府应该向人民解释，尤其是彭亨、登嘉楼和吉兰丹州的人民。

（八打灵再也24日讯）民政党主席拿督刘华才指出，针对有报道指政府正在寻找新的承包商来取代东海岸铁路计划（ECRL）的中国交通建设股份有限公司（CCCC）一事，希盟政府应该向人民解释，尤其是彭亨、登嘉楼和吉兰丹州的人民。

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他发文告说，如果属实，将会让人感到失望，尤其是生活在东海岸的人民，他们原本希望东海岸铁路计划能够带来急需的社会经济发展，增加家庭收入，并减少东海岸的失业率。

要从810亿减至400亿

“据报道，希盟政府正在寻求将估计的造价从810亿减至400亿令吉。

如此大幅削减东海岸铁路造价的建议，希盟政府必须作出解释。”

他说，国民需要知道削减造价的建议将如何影响该计划，东海岸铁路计划的安全性是否会受到影响，或者在造价缩减后是否仍然符合其社会经济目的。

民众不知道合约的条款，即使希盟政府计划继续进行东海岸铁路计划，但寻求减低造价或重新谈判合约的条款，也可能涉及到一笔巨额罚款。

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“希盟政府必须提供有关预期节省造价的数据，以及有关必须支付中国交通建设股份有限公司的确切补偿费的更多细节。”

他说，这些造价节约是否能够支付因为拖延和需要寻找新承包商，额外重新招标的赔偿费。

“此外，政府是否有接洽一家独立和专业的工程咨询公司，使造价合理化？招标机制如何？这些都是希盟政府需要回答的紧迫问题。”