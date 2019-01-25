王晓庭：欣慰吴易甜母亲认同‧马青反废死属全民运动 她发文告强调，这运动已是超越了政治的，是一项全民的运动，是为了这一代和下一代所奋斗而努力。

（吉隆坡24日讯）马青总团长王晓庭说，马青过去一直不遗余力推动反废死运动的努力，如今获得中一名受害者吴易甜的母亲认同；但她认为目前依然是做得不够的，马青会继续连同民间的力量，推动反废死运动，并希望更多有良知的人民站出来，明确向政府表达立场。

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她发文告强调，这运动已是超越了政治的，是一项全民的运动，是为了这一代和下一代所奋斗而努力。

“反对废除死刑运动，除了一些投机政棍因担心得权贵而畏缩，至目前为止获得正面的反应，她希望希盟政府履行民主的承诺，听从人民的声音，而不是一意孤行，违抗民意。”

她说，这运动获得民间的支持，是因为它传达了人民的声音，而且不少执政党的领袖也通过各种管道，给力这项运动，让人始料不及。

“如果行动党的42名国会议员为了正义，为了人民，一起站在家人的这一边，为家人发声，反废死肯定会取得成绩。”