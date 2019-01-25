郑钦亮．回应财政部长媒体官 周二拙作《华教问题谁出卖谁》引起财政部长林冠英的媒体官黄剑飞来函回应，《言路版》原文照登，这是对官话的尊重，纵然这官话并不懂得对报章评论自由的尊重。

周二拙作《华教问题谁出卖谁》引起财政部长林冠英的媒体官黄剑飞来函回应，《言路版》原文照登，这是对官话的尊重，纵然这官话并不懂得对报章评论自由的尊重。

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细续来函，文章重点志在邀功与不忿我所言之“不是火箭或马华谁在出卖华教的问题，而是从头到尾两者都没有权力决定华教问题，他们都只能在适当的时候向上头‘巧取’”，看懂的都懂，简单的亮剑而已，倒是剑飞官的剑飞得太快，离题了。

不就是说火箭和马华一样根本没有权力决定华教问题吗？

从前朝到今朝，都是要看盟党老大点头华教才有几千万来全国摊分，马华的时代，老大是那几个，火箭的时代，老大还是同样那几个，要说华教是由谁出卖谁呢？

在前朝和今朝的体制里，马华或火箭都未曾有过决定华教的权力，没买到过华教，能拿什么来出卖，剑别飞得太快，抓不准的。

是了，剑飞官所述的5项一系列改革，确是华教之利，我们深知你们是在假借回应拙作之便，试图制造和收集《星洲日报》不给林财长回应的机会，但是华教得银是真金白银的事实，哪会不登出来啊，倒是财长媒体官在为老板打形象的时候，你们的剑和脚步不要像子弹乱飞，不然就会乱到自己踩踏到自己的脚后跟。