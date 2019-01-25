星洲好礼送不完.集4印花 换白咖啡 （古晋24日讯）砂拉越《星洲日报》好礼送送送；我们约你在本周末见面！

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泽合怡保三合一香浓白咖啡，让您唇齿留香！

（古晋24日讯）砂拉越《星洲日报》好礼送送送；我们约你在本周末见面！



首个登场的是1月26日（星期六）早上11时，在古晋中环车站的汉利超级市场举办的新春大派送活动。这是由星洲日报和泽合有限公司联办，300份泽合怡保三合一香浓白咖啡等你来换取！



读者只须留意在《星洲日报》刊登的泽合怡保三合一香浓白咖啡广告，收集4张印花并整齐贴上完成拼图，及在兑换表格内填写完整个人资料，再支付1令吉40仙即可。



订户报费优惠至月杪



同时，《星洲日报》读者凡在1月26日（星期六）及27日（星期日）早上10时至下午5时，在古晋富丽华购物广场新翼设立的星洲日报柜台，预付全年的《星洲日报》报费，即282令吉（12个月）或312令吉（14个月）任一配套，即可参与人人有奖的幸运抽奖环节，有关报费优惠至本月杪。

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《星洲日报》的读者凡于本周末在古晋富丽华购物广场新翼增设的星洲日报柜台，预付全年《星洲日报》报费，即可参与人人有奖的幸运抽奖环节。