贸工部长与卡塔尔部长会面·洽谈开发第三国产车 国际贸易及工业部长拿督达勒雷京本周二与卡塔尔商业及工业部长阿里阿末阿古瓦里及卡塔尔投资机构首席执行员曼梳艾布拉欣会面，洽谈卡塔尔参与开发大马第三国产车计划的可能性。

（达沃斯24日讯）国际贸易及工业部长拿督达勒雷京本周二与卡塔尔商业及工业部长阿里阿末阿古瓦里及卡塔尔投资机构首席执行员曼梳艾布拉欣会面，洽谈卡塔尔参与开发大马第三国产车计划的可能性。

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贸工部今日发表文告表示，这是自首相敦马哈迪于去年12月6日访问卡塔尔后，部长前往达沃斯所展开的后续访问，会谈的主要目的是讨论卡塔尔参与大马第三国产车计划的可能性，这是卡塔尔投资福士伟根及奥迪后所起得的杠杆作用。

需讨论细节

卡塔尔表示，正面看待上述想法，并重申关于联合制造计划的细节还需进一步讨论。

达勒雷京强调，卡塔尔也有可能会与大马在汽车领域的其他方面进行合作，例如投资汽车零件或生产电动车，他也通知卡塔尔关于大马最新推介的国产车，即宝腾X70及第二国产车Aruz。

另外，卡塔尔也有机会参与大马新落实的投资改革政策，包括放宽外资持股权，即允许卡塔尔在相关领域的投资拥有100%的持股权。

文告说，卡塔尔希望更多大马企业到该国投资，因为卡塔尔也可以视为大马进入中东市场的闸门，如同大马作为东盟市场闸门，为此两国也计划在今年3月28及29日召开第二届大马卡塔尔联合贸易委员会会议。

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达勒雷京表示，鉴于大马与卡塔尔的良好关系，大马也有可能引荐卡塔尔加入成为东盟的对话伙伴。