陈伟豪．学术论文对讲师的重要性 在大马乃至全球的学术界，学刊文章的出版质量直接决定了一名学术人在大学里的晋升资格。

日前收到来自美国宾州赫尔希一家学术文献出版社的邀请，以出任一份学术期刊（简称学刊）的总编辑。和非学术类的刊物相比，学刊的编委会成员，包括总编辑、副编辑和审稿人都是无偿且义务工作的。这些编委会成员是维护一份学刊在同行评审机制中公平与公正的基础。身为一名学者，为同行学术人审稿已经是我例常性的工作了。

广告

第一次参与学术文献的出版工作，始于10年前到奥地利参加一场以游戏为基础的学习会议。在我发表了一篇个案研究报告后，来自法国的帕特里克博士向我建议，把这份报告改写成他编辑的一本手册中的一章。所谓的改写，就是在已出版的文章基础上增加至少30%的内容。除了提供更详尽的论据，也须要纳入与会者对我的报告所提出的意见和质疑。此外，文章题目和摘要也要重写。这一切，都是为了让改写的文章和会刊的不同，以避免自我剽窃。手册里的文章在经过一轮的审核与修改后出版，我只收到自己在手册里的那篇文章。若要阅读其他文章，就得上网按章购买，一篇得付35美金，又或者以475美金购买整部手册。原来，作者不但没有稿酬，也不能随意转发自己写的文章，因为版权已归出版社拥有。

帕特里克后来去了爱尔兰当讲师，并在2011年创立了《以游戏为基础的学习的国际学刊》。我连同十多位同行一起加入了他领导的编委会，风雨不改地无偿审核来自全球各地的文章。学刊创刊初期收到的稿件不多，故各个审稿人都很详细地给予投稿者有建设性的点评，以吸引更多同行学术人投稿。如此这般地坚持了5年，学刊逐渐受到业界的肯定，被列入国际驰名的学刊数据库，而我也被擢升为其中一名副编辑。

副编辑的工作主要是整合和评估数名审稿人对一篇文章的评价，并在整合后填写报告，以决定接受、拒绝或要求投稿人修稿。换句话说，副编辑在审稿人之间的文章审核过程中扮演了制衡的角色。在4年的副编辑工作中，我周旋于投稿的学术人与主编安排的审稿人之间，亲身体会到每一篇学术论文在作者写完后，其实才开始闯入犹如武侠小说里的少林寺十八铜人阵，必须经过多人且多角度的挑战。在学刊的审核与编辑过程中，有一些大马同行曾经私下联系我，试图绕过审核系统，直接把他们主办的学术会议文章出版成学刊的特刊，但这都一一被我导入正规的审核机制，以确保唯有有素质的文章才会被出版。倘若编委会成员是受薪或有偿服务的话，学刊的公正性与公平性就难以维持了。

在大马乃至全球的学术界，学刊文章的出版质量直接决定了一名学术人在大学里的晋升资格。以我任职的大学为例，讲师要升上高级讲师得发表3篇学刊论文；高级讲师要升副教授得有10篇论文；副教授得发表20篇论文才符合晋升VK7级别教授的资格；而要当VK6级别的教授，就得有45篇高因子分数的学术论文。要知道，发表论文只是公立大学讲师们在教课、带硕博士生、做学术研究、提供顾问服务等等工作中的一小部份。这或许是大学以绩效制擢升讲师与学校以年资晋升教师之间最大的差别。