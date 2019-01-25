王建民：与MAA达协议·加速车商奖掖申请 国际贸易及工业部副部长王建民今日表示，该部昨天与马来西亚汽车商公会（MAA）开会后达致数项协议，其中包括双方同意汽车商业发展委员会（ABDC）一个月内召开两次会议，旨在加速车商的奖掖申请。

王建民（右）表示，贸工部周三与大马汽车商公会的讨论会议达致数项协议，政府也同意加速处理车商的奖掖申请。旁为贸工部秘书长拿督依山依萨。（图：星洲日报）

（吉隆坡24日讯）国际贸易及工业部副部长王建民今日表示，该部昨天与马来西亚汽车商公会（MAA）开会后达致数项协议，其中包括双方同意汽车商业发展委员会（ABDC）一个月内召开两次会议，旨在加速车商的奖掖申请。

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他指出，该委员会将通知汽车商公会代表出席会议的确实日期。

商榷奖掖问题及新车售价

他表示，政府邀请业者代表特别是汽车商公会参与会议，主要商榷有关汽车工业的种种奖掖问题，并同意加速批准新车售价的申请。

他说，根据昨天的会议结果，双方同意往后在接获车商的申请后，汽车商业发展委员须在提呈给财政部两天之前就得批准，这是标准的批准时间。

“至于定制奖励（customisedincentives）的批准则比较复杂，时间会花长一些，大概也是一周之内需要做决定然后呈给财政部过目。”

需检视车款再决定税务回扣

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王建民今日出席有关“汽车奖励申请”解决方案的媒体汇报会后，在新闻发布会上指出，ABDC增加会议次数主要是减少业者处理的周转时间。

他解释，这是因为每一家汽车品牌针对不同车款所申请的税务回扣和奖掖幅度都不一样，因此贸工部需要先逐一检视有关品牌的车款能为本地经济发展带来什么程度的效益和帮助，再决定有关车款能获得怎样程度的税务回扣和奖掖，之后再由ABDC和财政部决定新车的售价，包括国内税（Excise Duty）在内等。

他指出，其他双方同意的协议尚包括加强ABDC的处理过程，确保在检视给予奖掖的评估过程透明化及合时宜。

“对于节能车的利益成本份析（CBA）的奖掖申请也要检讨，确保评估过程公平。”

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不但这样，政府和该公会也同意扩大汽车商业发展委员会所批核的范围，如纳入检讨间接税务的奖掖申请，这涉及跟财政部有更密利的咨询。

艾莎：感谢贸工部同意加速申请

另外，大马汽车商公会主席拿督艾莎在记者会上也感谢贸工部给予该会会员协助，即同意加速有关申请。

“我们有很多会员去年确实面对等候多款新车价格批准太久的问题，希望以后政府当局能够加速处理。”