蔡镇燊．舞，不跳了 在沙巴和砂拉越司法年晚宴，总检察长汤米汤姆斯和联邦法院首席大法官里察马拉尊、多位律师和高层上台大跳经典歌曲《Let’s TwistAgain》引起了多方关注。

跳舞有错吗？

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在沙巴和砂拉越司法年晚宴，总检察长汤米汤姆斯和联邦法院首席大法官里察马拉尊、多位律师和高层上台大跳经典歌曲《Let's Twist Again》引起了多方关注。巫青团长阿斯拉夫说他们这一跳，侮辱了我国的法制，足以促使这些高官辞职退位。

这项政治性的传闻更是包含道德价值观，去评论两名非穆斯林高官做法不道德，激怒了已满怀疑惑的民众。

巫统和伊斯兰党现在最主要的政治资本就是种族和宗教课题，在WhatsApp默默地从希盟背叛马来人和穆斯林的角度去散播各种新闻。这次，他们从跳舞事件找到了新目标，想在金马仑高原补选将近时把反政府的风声越吹越猛。于是，轻巧的舞姿顿时成为了“没有道德素养”的典型案例——一个穆斯林国家陷在几个烂酒乱舞的非穆斯林高官的魔掌中。

当然，这种政治手段对社会非常不公平，也不是很负责任。这就类似60年代时，东姑阿都拉曼的政治敌人对东姑耍下的肮脏手段。当时巫统的保守派流传了东姑喝酒跳舞的照片，说东姑不是个好穆斯林，暗示人民东姑不配当国家的最高领导人。

这次对汤米汤姆斯和里察马拉尊的攻击也没有不一样，只是他们两位本身都不是穆斯林，受到的批评被抬高加重。

其实，跳舞没什么不道德，每个种族就算拥有多么保守的观念都不成把跳舞、舞蹈当成是一种禁忌。就算跳舞真的不道德，我们不该把官员私人嗜好带入政坛讨论，除非该嗜好对于他们执行的岗位有着不良影响。

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还有一个比较尖锐的批评：法官和总检察长不应该走得太近，以避免有利益上的冲突。总检察长的任务就是帮国家提控犯人，被控者在法庭也有自我辩护的权利，以便有更公平的审判。如果众人觉得法官判下有利于控诉者的决定会被总检察长的友情所影响，那我们不能说国家法制是公正的。刑法应该是不应该带着有色眼镜判决任何人，而是遮上双眼，用聆听事情的前因后果去分析后才决定的。

换句话说，两位高官当众跳舞的确形成了刑法不公的画面。

我们对这些问题特别敏感，因为法官接受优厚俸禄的事件已经司空见惯。法官、官员和生意人到外地游山玩水，判下对他们有利的判决难免会产生滥权。里察马拉尊也盼望法庭能回到70年代的独立精神，再次赢得人民的信任。我们在这过渡期必须非常谨慎，避免多一件负面的形象附在已有很多标签的国家并添上新的称号。

说真的，我觉得我们的评价虽然有根据，但看起来好像真的会过于认真，除了有些政治人物刻意挑拨和扭曲事实，就可能不显示人民的观点。

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人民也知道法官和总检察长都像你我一样，在聚会会和朋友唱点歌，喝点酒，跳段舞，放松一下，很正常。就算他们身负重任，跳舞不会直接影响他们的工作表现，因为他们都是专业人士，公事私事分得清。

再说，他们的休闲时间少，朋友圈子里也就只有那几个，不跟他跳，跟谁跳？