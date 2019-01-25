取消广告拍摄·锺欣潼感染甲型流感 锺欣潼（阿娇）日前到上海工作，有指同行助手患有感冒关系，阿娇与助手不时接触之下，结果感染上甲型流感，昨日返港即去医院求诊，现已回家休息。阿娇经理人霍汶希透过短讯回覆，她说：“是，她中了甲型流感，已返屋企休息，大慨休息4丶5日左右，明天广告工作就要取消。”

（图：脸书）

（香港25日讯）现在正处於流感高峰期，不少市民及艺人亦纷纷“中招”，继早前田蕊妮和老公杜汶泽後，锺欣潼（阿娇）日前到上海工作，结果感染上甲型流感。

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据了解，阿娇日前在上海工作，有指她连同助手、化妆师及发型师齐齐出现发烧、流鼻水和咳嗽等征状，由于4人在工作上不时接触之下，故昨午返港后即到医院求医，并接受流感快速测试，结果报告显示4人均患上甲型流。

折腾一轮后阿娇现已回家休息，至于原定今天要拍广告的她则需要取消工作，并要隔离4天。 阿娇经理人霍汶希透过短讯回覆，她说：“是，她中了甲型流感，已返屋企休息，大慨休息4丶5日左右，明天广告工作就要取消。”

阿娇自己亦在社交网上载医院开给她的药物，上面印有她原名锺嘉励的英名写法“Chung,Ka Lai Gillian”，阿娇无奈表示：“中了流感。。。好辛苦呀”