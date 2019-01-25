委内瑞拉危机·俄警告美国勿军事干预 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多自行宣誓就任临时总统后，获得美国与南美洲主要国家的承认，而俄罗斯总统普汀今天致电委国总统马杜罗表达支持，并警告美国别企图干预委国情势。

图为马杜罗2017年访俄时，与俄罗斯总统普汀握手。（图：美联社档案照）

（俄罗斯．莫斯科24日讯）委内瑞拉反对派领袖瓜伊多自行宣誓就任临时总统后，获得美国与南美洲主要国家的承认，而俄罗斯总统普汀今天致电委国总统马杜罗表达支持，并警告美国别企图干预委国情势。

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克姆林宫表示：“委内瑞拉因国外力量挑起国内政治危机，俄国总统表达对委国合法政权的支持。”

根据声明内容，普汀表示，其他国家的任何干预，都是违反国际法的基本规范。

克姆林宫声明也转述，委国总统马杜罗（Nicolas Maduro）感谢俄方对委国危机坚守“原则立场”。

俄罗斯已警告美国，别试图以军事干预委内瑞拉情势。

委内瑞拉国民议会主席瓜伊多（Juan Guaido）昨天在委国首都卡拉卡斯、成千上万支持者的面前，自行宣布为临时总统，随后获得美国与南美主要国家巴西、哥伦比亚、智利、秘鲁和阿根廷的支持。委国总统马杜洛愈形孤立，但墨西哥和古巴等国给予马杜洛支持。

（中央社·译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）