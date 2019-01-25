李金友延长绿野贷款期限 绿野集团（CHHB）执行主席兼大股东丹斯里李金友同意将提供给该公司的贷款期限，从2019年1月22日再延长12个月至2020年1月21日。

（吉隆坡24日讯）绿野集团（CHHB,5738,主板产业组）执行主席兼大股东丹斯里李金友同意将提供给该公司的贷款期限，从2019年1月22日再延长12个月至2020年1月21日。

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截至2019年1月21日，绿野集团拖欠李金友的贷款共9894万6895令吉。

绿野集团发文告表示，李金友是考量到该公司的财政义务后同意延长贷款期限，双方同意再洽谈该贷款的一些商业条款。

在2010年12月22日，李金友同意提供8445万1795令吉免息贷款给该公司，为期12个月。

该公司在2011年12月19日和李金友达致延长贷款协议24个月，之后再4度延长贷款期限直至今年1月21日，李金友都未征收任何利息。

旗下公司获退税387万

另一方面，绿野集团表示，旗下绿野湖畔商业园私人有限公司（Mines Waterfront Business Park）已收到386万9163令吉退税。