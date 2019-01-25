保费收入增．大马回险末季多赚61% 大马回教保险（TAKAFUL）截至2018年12月31日止第四季净利攀升60.86%至9057万1000令吉，带动全年净利上涨42.68%至2亿9492万4000令吉。

（吉隆坡24日讯）归功于伊斯兰合约（Wakalah）保费收入增加带动下，大马回教保险（TAKAFUL,6139,主板金融服务组）截至2018年12月31日止第四季净利攀升60.86%至9057万1000令吉，带动全年净利上涨42.68%至2亿9492万4000令吉。

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派息15仙

第四季营业额增长35.49%至7亿零150万7000令吉，全年营业额扬升23.37%至26亿3906万5000令吉。

该公司董事部建议派发每股15仙股息，已在本月11日发放。

大马回教保险在文告中表示，家庭普通伊斯兰保险的销售升高，带动营收增长。而盈利增长主要来自净Wakalah收费收入增加。

第四季家庭伊险赚获4亿9760万令吉，前期为3亿1650万令吉，普通伊险获利则增长18%至1亿6600万令吉。

该公司预期2019年业务保持审慎，但伊险行业表现料可超越传统保险，因伊险产品需求强劲。该公司预计在2019年进一步扩大市场占有率。