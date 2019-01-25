吴慧苑．思考国民与政府关系 民主政治核心的两个概念：保障基本权利与宪政主义，两者皆为了限制政府权力而来。

民主政治核心的两个概念：保障基本权利与宪政主义，两者皆为了限制政府权力而来。在民主政治尚未萌芽的君主国家中，人民原则上没有基本权利，单纯被当做是君主的财富或是附属品。然而君主权力扩张后，部份贵族与商人联合起来抗拒君王，并且要求特许与自治，几经更迭后，终于形成了人民的基本权利。

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卢梭第一次在近代西方完整的提出了人民主权学说，主张主权属于人民，《社会契约论》中主权在民的思想，是现代民主制度的重要基石。国家的形成就是社会契约的结果，经由国家塑造一个民主平等的社会，因此，人民有权掌握国家的政权。

为了统一自由和服从，他提出了公共意志理论，这成为卢梭国家学说的基础理论之一。

此一契约论包含两点：其一是自由平等的主体之相互认可；其二是“公共领域”的浮现。为了保障公共领域，卢梭将主权定在公共意志，即“只考虑公共的利益”；而不是全体意志，所谓“个别意志的总合”（Will ofall），当中计入了私人利益。说得具体一些，公共意志通常表现为人民主权或直接民主的形式。

卢梭积极主张人民应该具有影响政府的能力，也就是政府应该反应人民的意志，这里终于发展到我们所认知的民主政治雏形。这种思想是法国大革命和美国革命的根本，也是现今民主社会的思想原型。

民主社会其一重要功能，在于能维持多元开放社会，让拥有各种不同思想背景，属于不同族群的人能够生活其中。在这这种社会中，理性思辨与公众讨论，让想法不同的人相互交流，最后“真理愈辩愈明”，不合理的政论便可被排除在外。所有人都有权利参政，亦有义务作公共讨论。但是，这种社会不能只有一两种人，我们却要对不同的意见宽容，民主社会才能运作；同样地，民主社会的正常运作，也能反过来保障社会的多元发展，不能以一把声音盖过所有人，要防止“一言堂”出现。

要防止“一言堂”出现，除了从人民或整个社会的角度谈论，其实我们也应该认真反思政府的角色。在政治哲学史上，一直有个关键性的问题：一个人究竟有什么资格统治、限制或者干涉他人？这是一个自古希腊柏拉图以来，一直都在思考的关键问题。在柏拉图的政治理论中，他认为只有哲学王才能进行统治，那是因为他或他们掌握着理性和知识，能分辨什么东西对社会和个人是正义的。

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洛克是第一个有系统的反对柏拉图的全能政治观点的思想家，他分别在《政府论》和《人类理解论》中提出比较系统的反驳理论。就算是哲学王，那也只是拥有普通人类感官的一个人，他们的知识和能力也是通过感觉和反省而来，只要是通过这途径，都难以避免出现知识的局限和错误的判断。所以，无论是谁，都无权替我们决定什么样的生活对我来说是正确或者美好的。

还有一类持着小政府主义（Minarchism）观点的说法认为，在自由社会里，政府的大小以及所扮演的角色应该最小化—只要有能力保护每个人的自由、防范侵犯自由的行为即可，以此最大化每个人的自由。

小政府主义将自己视为自由意志主义的一环，并自称是为了延续古典自由主义哲学里的传统。

罗伯特．诺齐克（RobertNozick）在《Anarchy,State andUtopia》这本书里定义了最小政府的角色，他认为国家应该是最小化的政府，政府的权利应该被限制在提供保护以制止暴力的最小功能上，如偷窃、诈欺，并且监督人们互相订定契约的制行等等，这些都是一个国家里政府正当的作为；若再进一步的扩张政府的权利，则会侵犯到个人的权利，这便是不正当的；最小化的国家必须以这些作为原则。

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这包括两个重要的意义：政府不可以动用强制的手段逼迫某些市民去援助其他市民，或是为了政府自身的利益以及进行保护服务而去禁止人们的行动。

走笔至此，看一看马来西亚政府从2019年1月1日开始，全国所有餐厅包括路边摊都将全面禁烟，理由是让国人拥有健康的用餐环境。这项使得不少烟民苦不堪言的条例是没有太大问题的，毕竟在公众场所抽烟还涉及二手烟的问题。真正值得大家深思的，是禁烟运动的宣传手法和政府当局的用心。

我们要一个怎样的政府？

每一个公民与国家之间的关系为何？政府的权力有多大？政府应不应该负责道德教化？我们有多欢迎政府介入及影响我们的个人生活？这涉及的是个人权利的问题，也是每一位公民应仔细思考的议题。