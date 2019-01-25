今年资本开销1.42亿．TMC生命科学洽购公司 TMC生命科学（TMCLIFE）除自建医院外，亦已初步洽购第三方公司，以驱动业务成长。

（吉隆坡24日讯）TMC生命科学（TMCLIFE,0101,主板医疗保健组）除自建医院外，亦已初步洽购第三方公司，以驱动业务成长。

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仍处初步阶段

不过，该公司强调，上述收购仍处于初步阶段。

TMC生命科学首席执行员郭鸿盛在股东大会后表示，该公司已经瞄准了数家公司业务，并伺机收购。

“目前，我们正在与一家公司洽谈，不便透露收购金额。”

郭鸿盛说，该公司手握2亿现金，且凭单在6月到期，因此无需担忧收购资金问题。

2015年，TMC生命科学共派送5亿9976万零718张凭单，行使价格为75仙，比例为1比1。

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郭鸿盛表示，该公司今年资本开销为1亿4200万令吉，其中70%用于哥打白沙罗医院建造工程，20%用于建造依斯干达医疗中心，余下10%则拨做现有业务用途。

“哥打白沙罗医院预期可在2020年竣工，届时可增加400张床位，至于依斯干达医疗中心则在进行打桩工程，工程进度符合预期。”

旺纳迪亚将接任CEO

郭鸿盛即将卸任首席执行员一职，交棒给首席企业员旺纳迪亚出任。

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旺纳迪亚也是哥打白沙罗康盛医院首席执行员。旺纳迪亚说，海外医疗旅客为TMC生命科学贡献了约20%营业额，主要是来自中国、印尼及新加坡，该公司未来仍会专注大马医疗服务。

“如果积极拓展海外医疗旅客，但本地患者却不多，如何能让海外病患信服医院的医疗技术？因此，该公司暂时无意改变病患贡献比例。”

旺纳迪亚相信，新推出的附加医疗服务，如减重外科、心胸外科、风湿症等，这些业务都能驱动业务表现，因此对今年的业绩仍保持乐观。

首季赚707万

该公司盘后公布2019财政年首季业绩，截至2018年12月31日止首季，该公司营业额和净利各起13.03%和11.71%，报4716万4000令吉和707万令吉。