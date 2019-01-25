科技联合澄清．子公司未获政府合约 市场憧憬科技联合（HTPADU）将跨足政府电子服务市场，带动股价上周大涨72%，迫使该公司澄清旗下80%子公司Dapat Vista私人有限公司即将推出的myPay平台仍未接获任何政府合约。

（吉隆坡24日讯）市场憧憬科技联合（HTPADU,5028,主板科技组）将跨足政府电子服务市场，带动股价上周大涨72%，迫使该公司澄清旗下80%子公司Dapat Vista私人有限公司即将推出的myPay平台仍未接获任何政府合约。

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该公司发文告指出，透过在mySMS和myPay平台的努力，Dapat Vista已获得相关政府机构的必要许可，将自行推介在线支付平台来攫取政府电子服务市场，但迄今仍未接获任何政府合约。

“我们相信在线支付是为拥有科技专业的机构和个人带来庞大潜能的公开市场。”

科技联合补充，作为灵活的上市公司，以及达成公司愿景，不断探讨海内外新潜在商机来提高股东价值，因此将在成功取得任何合约时作必要宣布。

再涨5.5仙或6.15%

市场乐见科技联合抢滩政府电子服务市场，带动股价涨势不坠，今日再涨5.5仙或6.15%至95仙。该股今年已暴涨1.24倍，表现远超基准富时综合指数。