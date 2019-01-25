传IHH6千万股献售 联昌集团（CIMB）将向投资者献售IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）的6000万股股票或0.7%股权。

（新加坡24日讯）《路透社》报道，联昌集团（CIMB，1023，主板金融服务组）将向投资者献售IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）的6000万股股票或0.7%股权。

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每股5至5.67令吉

根据献售文件，联昌将以每股5令吉至5令吉67仙的价位，或总值3亿3400万至3亿4000万令吉脱售IHH医保的一批股票，比交易前价格5令吉67仙折价最多1.9%。

唯一主理银行联昌集团是向未具名的机构投资者买进这批股票。

IHH医保今日闭市时跌4仙至5令吉67仙。

去年11月杪，国库控股（Khazanah）正式启动减持政府相关公司（GLC）股权的行动，该公司宣布与日本三井公司（Mitsui）签署协议，以84亿2000万令吉或每股6令吉，脱售IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）的16%股权或14亿零308万7400股。

在脱售上述股权完成后，国库控股在IHH医保的持股权将减至26.05%，而IHH医保的第三大股东是雇员公积金局，持有8.86%股权。