星观点．禁烟条例软硬兼施见效 禁烟行动采取软硬兼施逐步再扩大范围的方式，开放给任何业者以简单的登记方式加入禁烟阵容，再配以6个月的缓冲期之后才正式发出传票，不失为一个非常温和友善并的施法行动。

禁烟行动采取软硬兼施逐步再扩大范围的方式，开放给任何业者以简单的登记方式加入禁烟阵容，再配以6个月的缓冲期之后才正式发出传票，不失为一个非常温和友善并的施法行动。

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自卫生部宣布国内所有餐厅和食肆全面禁烟，扩大禁烟区至非冷气餐馆和开放式路边摊，餐饮业者需在店面显眼处张贴40公分X50公分标准禁烟告示，不可在店内提供吸烟区和烟灰缸，也限制烟民只能到距离食肆3公尺以外的地方抽烟之后，实行距今未达一个月已见成效。据卫生部副部长李文材透露，他观察到如今在餐厅，尤其是非冷气的食肆已很难看见烟民吞云吐雾，而且到目前为止有关当局还没有开出任何一张罚单。

李文材之言，对当局展开全国性禁烟行动提供了令人鼓舞的正面讯息，但他也道出了一个始料未及的现象，即有一些烟民心不甘情不愿走到三公尺之外过足烟瘾后，却将烟蒂随处乱丢，此举反而影响到餐厅隔壁或附近的商店。

网上也有一些人在论坛分享，指有些烟民带着“报复”心态在三公尺以外抽完香烟后，竟然把烟蒂丢回禁区内，大有“看你能把我怎么样”的挑战意思，庆幸这种情况并不多见，而且多在偏远乡区发生。

对此，李文材称所有商家及业者都可申请将自已的商店范围内外列为禁烟区，即是像食肆一样全店禁烟，一旦有顾客违反指示，执法人员就可以依法取缔烟客。

申请的方式很简单，没有特别申请条件，业者只要到县卫生局“通知”官员并作登记，告诉官员可以在他们的单位执法，然后在商店内张贴禁烟告示牌就可以了，过程简单又快捷。

卫生部此举，可谓是在对禁烟行动采取硬性的扩大条例之后，再以“软扩大”的方式，即开放给任何业者以简单的登记方式加入禁烟阵容，如此软硬兼施逐步再扩大范围，再配以6个月的缓冲期，之后才正式发出传票，不失为一个非常温和友善并的施法行动，也吻合烟民常说“戒烟需要慢慢来”的说法。若是采取一刀切方式实行戒烟令，势必会面对一些烟民的激烈反应。

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从食肆全面实施禁烟令不到一个月的就有效果的好现象来看，若卫生部在6月30日正式发出禁烟传票期限内，也加强在电视、电台、报纸和社交网络上各媒体的禁烟宣传和教育，将讯息更深入传至国内各阶层尤其乡区和易于失火的林区，想必当局想要全国全面禁的努力必会得到更显著的成效，也让全民更快可以得到空气更清新，居住更安全的环境。