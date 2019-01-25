哈林沙辖减持至3%．幸马泰重挫50% 幸马泰资源（SUMATEC）大股东兼副主席丹斯里哈林沙辖再度大幅抛售股权，持股从7.807%降至3.168%，不再是公司显著股东，拖累周四盘中股价重挫50%至0.5仙。

哈林沙辖持股从7.807%降至3.168%，不再是幸马泰资源显著股东。

（吉隆坡24日讯）幸马泰资源（SUMATEC,1201,主板能源组）大股东兼副主席丹斯里哈林沙辖再度大幅抛售股权，持股从7.807%降至3.168%，不再是公司显著股东，拖累周四盘中股价重挫50%至0.5仙。

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根据幸马泰资源大股东股权变动通知显示，哈林沙辖是于周二（22日）透过场外交易，以110万4873令吉28仙脱售公司为数1亿9729万8800股股票，相等于4.639%股权，持股降至3.168%。

以脱售价计，此批股票每股售价仅为0.56仙，较当日闭市价的1仙折价44%。

幸马泰资源今日低开低走，全日重挫0.5仙或50%至0.5仙。目前，该股已较52周最高的11仙暴跌95.45%。

哈林频频售股交易所数据显示，哈林沙辖在过去6个月来频频卖出幸马泰资源股权，其中去年12月减持1.3%，更一度导致公司股价重挫33%。

迈入2019年，哈林沙辖还是不断卖股，曾在1月18日以每股1仙脱售幸马泰资源6274万8000股股票。

哈林沙辖是在2013年通过为幸马泰资源注入石油与天然气资产后，崛起成为这家油气公司大股东。

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不过，受到国际油市剧烈震荡影响，幸马泰资源近年财务陷困，截至2018年9月30日第三季蒙亏111万6000令吉，更因遭外部审计师对其2017财年稽查财务报表，发出“无法表示意见”而陷入PN17公司行列。