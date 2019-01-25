傅文耀．中国拉响经济警报 尽管2018年中国国内生产总值（GDP）超越官方预期6.5%，录得6.6%成长，但却创下28年以来经济成长新低。

尽管2018年中国国内生产总值（GDP）超越官方预期6.5%，录得6.6%成长，但却创下28年以来经济成长新低。

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只不过，中国经济规模已非28年前可以相比，中国2018年的GDP高达90兆人民币（约54兆令吉），大约为大马2017年GDP1.3兆令吉的41倍。换句话说，中国一年的经济成长，已经相等于大马全年国内生产总值2至3倍。

《路透社》指称，过去10年经济成长，当中有三分之一来自中国，一旦这部经济成长引擎放缓，将冲击全世界经济。同时，中国也是大马最大贸易伙伴，可以说如果中国打个喷嚏，大马有可能就会患上急性流感。

中国政府大量采购能源、金属矿物、食用油以及半导体等物品，是许多亚洲国家的主要贸易伙伴。如果中国经济陷入寒冬，大马遭遇池鱼之殃是可预测的事。

造成中国经济放缓的原因有许多，包括：中美贸易战、房式泡沫以及债台高筑等。中国政府虽然也意识到这个问题，但在经济前景不明朗的情况下，该国政府也只能选择加大支出，推出更多大型工程，制造更多就业岗位。

只是中国政府为市场注入更多资金，推动扩张性财政政策，是否真的能拯救已经疲乏的经济？有位大马资深媒体人曾说，在国家经济放缓的时候，推动大型工程刺激国内经济，就好比吸毒一样，国家经济会短期内“亢奋”，只是在药效退后，会产生更大问题。

中国政府持续向市场释放更多资金，目前我们只能期待外界还没有对刺激政策感到麻木。同时，这类释放至市场的资金，如果只是一味向基建工程流去，所创造价值也有限，在资金用完后，一切将回复原状。

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根据BBC报道，由于工人薪资不断走高，中国政府决定将经济成长动力从出口转向国内消费，但这也造成了该国债务和呆账高企，使得中国债务规模为其GDP3倍之多。

中国政府目前骑虎难下，虽然明知道市场不良债务高企，但他们也不能马上严格治理，只能采取较温和的方法，让泡沫萎缩，只是中国政府还有足够的时间吗？

另外，在中国逐渐失去了世界工厂地位之后，中国有意往“中国创造”方向走去，只不过这条路一点都不好走，时刻面对美国阻扰，某程度上也打击了习近平的威信。

如果中国经济长期没有起色，更严重的是会引发政治斗争，这都不是邻国所乐见的事情。

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在过去20年发生的数个金融危机，中国都凭借着释放大量资金，一次又一次挺了过去，并连带扶了其他亚洲国家一把。只是这一次潜在金融危机比过去都更险恶，因为问题是来自内部，不良债务和经济转型进度不如预期，这都在考验中国政府的治理能力。