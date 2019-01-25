刘伟强：扰乱受害者生活‧偷窥伏击应列刑事罪 他说，政府将会更认真地看待此事，并在得到各种利益相关者包括非政府组织和民众的反馈后，制定一项新的法律来解决这些问题。

​（八打灵再也24日讯）首相署部长拿督刘伟强表示，基于偷窥及伏击可能会给受害者带来威胁和不安的情绪，因此其应归类为犯罪行为。

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他说，政府将会更认真地看待此事，并在得到各种利益相关者包括非政府组织和民众的反馈后，制定一项新的法律来解决这些问题。

根据马新社报道，刘伟强在星期二接受汤森路透基金会媒体代表采访时表示，这些行为可能导致受害者经历情绪紊乱且扰乱他们的生活习惯，同时也影响日常活动，包括工作和家庭。

他说，一些国家长期以来都有执行有关“伏击”的处罚，有关当局在接获投报时会立即採取行动，并在该罪犯定罪后判处刑罚。

无法律对付偷窥伏击行为

另外，他也说，除非该行为能够被证实会对受害者造成身体伤害，否则难以获得证明该行为有罪，因此我国目前并没有可以採取任何基于偷窥或伏击行为的法律。

他说，现在的罪犯只通过短讯、社交媒体、电话及电子邮件来进行干扰，而他们或会进一步跟踪受害者，让受害者感到受威胁和害怕。