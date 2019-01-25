百年历史棺材巷 . 冒出横财3千万 （古晋25日讯）前日（23日）开彩送出三千多万令吉奖金的开裕巷万能投注站，所在的开裕巷拥有近百年历史，是古晋市中心一条著名的老巷子。

设在开裕巷的万能投注站，送出三千多万令吉奖金，此消息传开后，在社交媒体上引起热议。

（古晋25日讯）前日（23日）开彩送出三千多万令吉奖金的开裕巷万能投注站，所在的开裕巷拥有近百年历史，是古晋市中心一条著名的老巷子。

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开裕巷的两排商店建于1923年，至今已有96年光景，该巷的“开裕”两字，正是当年建设商店的潮属殷商张开裕（1870-1924年）。

据资料，当地老一辈更习惯用方言称呼这巷子为“沙厘巷”（Sa-Li Hang），原因是这里的店屋建起时，以红砖砌墙，以锌片做瓦，当年俗称“沙厘瓦”，因此得名。

另外，该巷也另有别名，即“棺材巷”，因为当时巷子里开了几间棺材店。随着近十余年来，棺材店悉数迁走，这名字也就很少有人再唤起。

现今的开裕巷，仍有数间老招牌店铺，包括古晋驰名的烧包“长春饼店”、“裳记”，以及经历数代人经营的“协益茶室”，古旧好滋味让人难以忘怀。

星洲日报记者昨天走访开裕巷，询问数名商家关于开裕巷万能投注站送出三千多万奖金的消息时，有者表示知晓，不过不清楚中奖人是否来自该巷商家或外人。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）