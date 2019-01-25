林伟才升任丽阳主席．陈志成复出任副主席 丹斯里林伟才升任丽阳机构（TROP）主席，该公司创办人兼顾问丹斯里陈志成自2015年6月淡出丽阳后，复出而转任集团执行副主席职。

林伟才（左）出任丽阳主席与非独立非执行董事；陈志成则任执行副主席职。

（吉隆坡24日讯）丹斯里林伟才升任丽阳机构（TROP,5401,主板产业组）主席，该公司创办人兼顾问丹斯里陈志成自2015年6月淡出丽阳后，复出而转任集团执行副主席职。

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陈志成63.56%持股

牢控大局

陈志成也在淡出丽阳多年后，以63.56%持股牢控大局。

丽阳机构在文告说，61岁的原任副主席林伟才，即日起任主席与非独立非执行董事；64岁的陈志成，则任执行副主席职。

在淡出丽阳期间，陈志成的两名儿子，拿督陈永隆目前分别担任集团副首席执行员，陈永全则担任集团董事经理。

目前为顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）执行主席的林伟才，2017年10月24日受委为丽阳机构副主席兼非独立非执行董事，目前是丽阳机构持股约10.3%的大股东。

陈志成2013年1月7日辞去丽阳集团首席执行员，转任集团副主席职；2015年6月18日或因健康问题而辞卸该职。

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陈志成在产业发展、度假村、餐饮与消闲领域有广泛经验，在公共与私人公司多有投资。

献购资产

产业发展总值增205亿

丽阳机构建议以发售优先股方式以3亿4370万令吉向大股东丹斯里陈志成收购12家实业控股公司，并承担15亿令吉欠款，同时和5位地主洽商发展浮罗交怡和笨珍地段。

丽阳机构在另一份文告中表示，所收购的12家公司在柔佛笨珍、新山和吉隆坡拥有1121.9英亩土地，发展总值达248亿2270万令吉，发展成本达181亿4910万令吉。

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该公司将透过发行2亿8650万股可赎回可转换优先股本（RCPS）作为支付，每股售价1令吉20仙。

同时，该公司将负责解决有关公司拖欠陈志成的15亿零730万令吉款项，并将透过发行RCPS、现金和再融资和/或承担陈志成的借贷的方式以作为支付方式。

此收购将令该集团的产业发展总值增加205亿令吉，以及可避免该公司和大股东出现利益衡突。

此外，该公司和5位地主达致5项谅解备忘录，以洽商合作发展他们的土地，这包括在浮罗交怡的3幅共逾53英亩地段和笨珍2幅共1275英亩地段。

完成收购和解决债务计划以及优先股悉数转换后，陈志成的直接和间接持股权从25.2%和38.5%，增加至56.6%和21.7%。