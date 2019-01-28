七乡团年菜味儿． 福州“红烧午鱼，年年有余” 年节团圆吃饭要烹饪哪些菜肴？每到除夕夜，家家都有专属的一道道料理

红烧鱼食材为一尾午鱼、清旬、大葱、地瓜、青椒、辣椒，调味料为番茄酱、白糖、酸梅酱、白醋、盐。

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年节团圆吃饭要烹饪哪些菜肴？每到除夕夜，家家都有专属的一道道料理，今年己亥年有诗巫七大乡团即客家、潮州、漳泉、海南、兴化莆仙、福州及广惠肇为您呈现传统年菜，在年夜饭桌上阖家团聚吃上一道道热呼呼暖意的团团饭。



★鱼留一半，丰收有余



诗巫福州公会主席应天财说，福州人传统佳肴有20多道，当中主要7道菜肴为荔枝肉、红烧大白菜、烩豆腐、烧鸡、佛跳墙、鱼馔及太平蛋。



他分享在年夜饭桌上，鱼为年菜必备佳肴，寓意岁岁年年有余。所有年菜可以吃完，唯独鱼要剩半才丰收有余，来年丰衣足食。

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拥有20多年煮食经验的应天财亲自掌勺料理鱼菜，取名“红烧午鱼，年年有余”。红烧鱼是家常菜，鱼类可选择富贵鱼、黑鲳、午鱼和白鲳作为食材。中国祖乡福州人用黄瓜鱼做红烧，但是本地没有这类鱼。



午鱼属于咸水鱼，是诗巫福州人喜爱的鱼类之一，一般可在鱼市场购买到。鱼得要新鲜，鱼不新鲜则鱼腥味重，而且肉质失去弹性和影响口感。午鱼肉质扎实，以酸甜辣芳香的红烧料理午鱼最入味。红烧选用的清旬、大葱、地瓜、青椒及辣椒，也是福州人常用以烹饪的食材。



鱼做法有煎、炸、烩、焗、烤、炒、蒸，料理红烧鱼首先必须先把鱼炸过。炸鱼过程中，可用滤网勺托住鱼只，方便移动翻面，也可用筷子将鱼头尾定型，使之翘起来，将午鱼炸成元宝状，有财源滚滚来好彩头。



红烧午鱼食材：

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1公斤午鱼（10人份）



300克的清旬、大葱、地瓜、青椒



辣椒（份量随意）



调味料：



150克番茄酱



50克白糖



50克酸梅酱



30克白醋



盐（少量）



做法：



1. 将鱼去鳞、去内脏、洗净。



2. 将鱼身表面斜划6刀，并均匀抹上少许盐调味及沾上太白粉。



3. 清旬、青椒及地瓜切粒、大葱及辣椒切段。



4. 炸鱼的油量应淹过鱼身，在热油锅中以中火慢炸让鱼肉熟透。几近熟透时，转大火炸至鱼表面呈金黄色（两面都要）后捞出放一边。



5. 将清旬、大葱、地瓜、青椒、辣椒食材一一放入锅中，以大火炒香。之后倒入番茄酱、酸梅酱、白醋、白糖、少许盐调味及水（水自行酌量，建议酱汁盖过半鱼身即可）。



6. 可自行控制火喉，红烧汁不宜滚太久，以免地瓜、清旬、青椒失去清脆口感。



7. 将红烧酱汁淋上鱼身即可，风味红烧午鱼完成。







将鱼均匀抹上少许盐调味及沾上太白粉。





炸鱼过程可用筷子将鱼头尾定型，使之翘起来，将午鱼炸成元宝状。





红烧汁不宜滚太久，可自行控制火喉，以免地瓜、清旬、青椒失去清脆口感。





福州风味“红烧午鱼，年年有余”。