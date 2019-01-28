七乡团年菜味儿． 福州“红烧午鱼，年年有余”
七乡团年菜味儿． 福州“红烧午鱼，年年有余”
年节团圆吃饭要烹饪哪些菜肴？每到除夕夜，家家都有专属的一道道料理，今年己亥年有诗巫七大乡团即客家、潮州、漳泉、海南、兴化莆仙、福州及广惠肇为您呈现传统年菜，在年夜饭桌上阖家团聚吃上一道道热呼呼暖意的团团饭。
★鱼留一半，丰收有余
诗巫福州公会主席应天财说，福州人传统佳肴有20多道，当中主要7道菜肴为荔枝肉、红烧大白菜、烩豆腐、烧鸡、佛跳墙、鱼馔及太平蛋。
他分享在年夜饭桌上，鱼为年菜必备佳肴，寓意岁岁年年有余。所有年菜可以吃完，唯独鱼要剩半才丰收有余，来年丰衣足食。
拥有20多年煮食经验的应天财亲自掌勺料理鱼菜，取名“红烧午鱼，年年有余”。红烧鱼是家常菜，鱼类可选择富贵鱼、黑鲳、午鱼和白鲳作为食材。中国祖乡福州人用黄瓜鱼做红烧，但是本地没有这类鱼。
午鱼属于咸水鱼，是诗巫福州人喜爱的鱼类之一，一般可在鱼市场购买到。鱼得要新鲜，鱼不新鲜则鱼腥味重，而且肉质失去弹性和影响口感。午鱼肉质扎实，以酸甜辣芳香的红烧料理午鱼最入味。红烧选用的清旬、大葱、地瓜、青椒及辣椒，也是福州人常用以烹饪的食材。
鱼做法有煎、炸、烩、焗、烤、炒、蒸，料理红烧鱼首先必须先把鱼炸过。炸鱼过程中，可用滤网勺托住鱼只，方便移动翻面，也可用筷子将鱼头尾定型，使之翘起来，将午鱼炸成元宝状，有财源滚滚来好彩头。
红烧午鱼食材：
1公斤午鱼（10人份）
300克的清旬、大葱、地瓜、青椒
辣椒（份量随意）
调味料：
150克番茄酱
50克白糖
50克酸梅酱
30克白醋
盐（少量）
做法：
1. 将鱼去鳞、去内脏、洗净。
2. 将鱼身表面斜划6刀，并均匀抹上少许盐调味及沾上太白粉。
3. 清旬、青椒及地瓜切粒、大葱及辣椒切段。
4. 炸鱼的油量应淹过鱼身，在热油锅中以中火慢炸让鱼肉熟透。几近熟透时，转大火炸至鱼表面呈金黄色（两面都要）后捞出放一边。
5. 将清旬、大葱、地瓜、青椒、辣椒食材一一放入锅中，以大火炒香。之后倒入番茄酱、酸梅酱、白醋、白糖、少许盐调味及水（水自行酌量，建议酱汁盖过半鱼身即可）。
6. 可自行控制火喉，红烧汁不宜滚太久，以免地瓜、清旬、青椒失去清脆口感。
7. 将红烧酱汁淋上鱼身即可，风味红烧午鱼完成。
将鱼均匀抹上少许盐调味及沾上太白粉。
炸鱼过程可用筷子将鱼头尾定型，使之翘起来，将午鱼炸成元宝状。
红烧汁不宜滚太久，可自行控制火喉，以免地瓜、清旬、青椒失去清脆口感。
福州风味“红烧午鱼，年年有余”。
评论