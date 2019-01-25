总警长：防罪维安‧新春加强巡逻 弗兹说，警方安排350名警察训练中心男女学员组成20组巡逻队，分别由20名金马警区总部警官率领，轮值进行巡逻工作。

弗兹（ 坐者） 在全国防范罪案及社区安全部总监拿督斯里罗斯里（左二起）、成功时代广场执行董事许慧敏和吉隆坡总警长拿督斯里马兹兰陪同下，在拜访名册上签名。

​（吉隆坡24日讯）全国总警长丹斯里弗兹指出，警方将在来临的农历新年加强热点地区的巡逻，防范攫夺和破门行窃等罪案发生，以确保民众人身、住宅和道路安全。

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弗兹今天下午到吉隆坡时代广场出席与警察训练中心学员防范罪案巡逻计划后，发表上述谈话。

350警察学员组队巡逻

他说，至今雪隆两地已分别展开5次和2次防范罪案巡逻行动，目前为止民众的反应正面，警方希望今年能进一步的降低罪案率，提昇民众的信心和安全感。

弗兹说，警方安排350名警察训练中心男女学员组成20组巡逻队，分别由20名金马警区总部警官率领，轮值进行巡逻工作。

“警方除了组队巡逻，也将派出骑警和警犬在时代广场周围巡逻。”

弗兹指出，该广场去年有57宗罪案投报，比前年的85宗案件，减少28宗（32.9%）。

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“巡逻地点分别是时代广场内外、刘蝶广场、金河广场、武吉免登单轨列车站、柏威年广场、燕美单轨列车站和邵氏广场等。”

他说，警方不仅注重购物商场的巡逻，也会在罪案热点区域展开行动，如茨厂街常发生窃案，警方也将关注加强当地的防范罪案巡逻。

他也指出，警方不仅在雪隆地区进行这项计划，也会指示各州总警长安排在罪案热点区域进行巡逻。

研究设选举应对委会建议

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另一方面，针对有人建议警方与选举委员会联合成立一个选举应对委员会，以迅速处理在大选或补选时出现的状况，弗兹表示，警方向来与选举委员会紧密合作，因此若有需要成立该委员会也不成问题，他们将研究这项建议。

他说，截至昨天警方共接获17宗针对金马仑补选的投报，不过仅2宗由警方处理，余者都是与反贪污委员会和选举委员会有关的罪名。