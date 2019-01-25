张永隆．高收入国后呢？ 我觉得更值得关注的议题是达到高收入国目标后，大马经济将何去何从？

高收入国是大马举国上下引颈期盼的目标。

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这个原本我国设定要在2020年达成的目标，因为国际原油价格暴跌，拖累令吉汇率跟着下跌，使得我国预计要到2024年（如果在这期间没有再发生经济或汇率危机的话）才能跨过世界银行所订下的以美元计算的门槛，正式被归类为高收入国。显然，大家都很关心大马如何能达成高收入国这个目标。

我自2011年回马任教，每年都会和班上的学生谈到这个议题。个人的看法是大马达成高收入国的目标只是时间长或短的问题。如果不是国际原油价格暴跌搅局，大马其实早在2017年就可以达到高收入国目标。然而，我觉得更值得关注的议题是达到高收入国目标后，大马经济将何去何从？

目前世界银行所订下的高收入国门槛是2017年人均国民总收入1万2056美元以上，全球有超过80个经济体在已达到这个门槛。然而，这80多个经济体的人均国民总收入相差甚远。排名榜首的瑞士2017年人均国民总收入是8万560美元，而同是高收入国的克罗地亚2017年人均国民总收入只有1万2430美元，相差超过6倍。阿根廷和希腊同样饱受债务危机影响，但是两国仍然被世界银行归类为高收入国。俄罗斯则曾被世行归类为高收入国，但受到油价暴跌拖累，现已降级为和大马同级的中上收入国家。由此可见，一个国家跨越高收入国的门槛后，并不见得其经济将从此一帆风顺。许多高收入国长期受到贫富悬殊的困扰，他们国家内的低收入家庭，生活其实过得比许多大马家庭还困苦。

人均国民总收入虽然无法反映贫富悬殊的问题，但作为一个指标，它还是有很高的参考价值。然而，政府除了要关心如何达到高收入国这个目标之外，或许更应该开始思考达成高收入国的目标后，大马的下一个目标是什么？我国是否会满足于成为高收入国群组里的榜尾，还是会立志继续往上爬，期望能和排名前10的新加坡一争长短？如果我国的目标是后者，那我国现在已经应该开始着手推动可以让我们达成下一个目标的经济和教育改革，毕竟许多的经济和教育改革方案，需要一段时间才能带来成效。如果我们等到跨越了高收入国门槛，才来思考下一个目标的话，会错过改革的先机。当然，贫富悬殊，环境污染等人均国民总收入无法反映的问题，也是我国在致力达成高收入国的目标时极需关注和解决的问题。