3月落实全面禁烟令‧砂首6月不罚违例烟客 砂地方政府及房屋部长拿督沉桂贤今日发文告透露，砂州内阁今日决定从今年3月1日起，在全砂食肆实行禁烟令，此举是为了照顾公众的健康。

（古晋24日讯）砂拉越全面禁烟令将于3月1日正式开跑！同时，在禁令执行的6个月内实行教育执法，不会对违例者开罚单。

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砂地方政府及房屋部长拿督沉桂贤今日发文告透露，砂州内阁今日决定从今年3月1日起，在全砂食肆实行禁烟令，此举是为了照顾公众的健康。

不过，地方议会遵守所有食肆业者可以在3米以外的地区列为抽烟区，而且业者有责任确保该地区的清洁。

先採用教育执法

同时，砂内阁也同意，从3月1日起的6个月内为“教育执法期”，这期间将不会对违例者开出罚单。

随著砂也实行禁烟令，意味这项禁令将全国实施，各个州属都决定在公共场所採取全面禁止抽烟的措施，以打造一个更清洁与健康的社会环境。

联邦政府是从今年1月1日起在西马地区所有餐馆及食肆实行禁烟令，而沙巴则从2月1日起实行。

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在禁烟区被发现违反条例者，将可被罚款高达1万令吉或监禁不超过2年。至于未张贴“禁烟”标志的食坊，则可被罚款3000令吉或监禁不超过半年。