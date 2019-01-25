郑丁贤．指牛为猪也可以 只是，我被搞糊涂了。既然是牛肉，那马航就没有salah，没有salah，为什么要道歉？

一则奇怪的“道歉”，让人不解之余，也只能作诸事遐想。

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话说，马航的机上杂志，刊登一家餐厅的广告，打出几张食物照片。

主图是一张切成两片的肉扒，佐以蔬菜、薯泥和酱料，看来是精心烹调的高级肉扒。

然而，肉眼观察，还真的分辨不出是什么肉，可能是牛肉、羊肉，也可能是猪肉。

问题来了，有人抗议说，马航是大马的国家航空公司，怎么可以在自家的杂志，登出一张猪扒的照片！

然后，一些宗教非政府组织陆续发声，指责马航不够敏感，竟然冒犯信徒。

马航很快的公开道歉，但是，却说明那两片肉扒，其实是日本和牛，并不是猪肉。

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老实说，我相信马航的说法。作为一家大型航空公司，它的信用要求非常高，一言一行都必须维护公司的信誉，不可能在猪肉和牛肉这种事儿混水摸鱼，试图蒙骗。

是牛肉就是牛肉，那就不会是猪肉。

只是，我被搞糊涂了。既然是牛肉，那马航就没有salah，没有salah，为什么要道歉？

反之，那些把牛肉当成猪肉而作出批评指责的人士，他们不就错了吗，那他们有没有向马航道歉？

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这个社会，有时对错难分，尤其是碰到“敏感”的事儿，看谁是强势一方，那就是道理。

特别是举起宗教的旗子，喊宗教的口号，那就代表绝对正确，不容置疑。

也因此，保守的宗教人士和组织，占据了道德的高点，可以进行正义的审判。

虽然我对马航的道歉不以为然，然而，这可能是一种息事宁人的做法。

马航可能认为：“虽然我没有做错，但是，我是做生意的，避免伤和气，影响商誉和生意，我就低头算了。”

只是，让人担心的是，如果事事都是息事宁人，长期累积下来，这个社会逐渐会失去追求真相，讲道理的精神。

因为害怕得罪一些人，避免碰触敏感争论，因此不管自己有没有道理，都是先道歉，赔不是，然后告诉自己，今后远离敏感争议，大家以和为贵。

这种退一步海阔天空的想法，在某些时候是可以的；但是，如果只有自己这一方一再的往后退，这世界就失去了准绳，没有了对错。

而仗着自己是强势的一方，发觉强硬就是真理，可以根据自己的主观判断，指牛为猪，说那是猪肉就是猪肉。

只是，猪肉又如何？在一个多元社会，难道可以让猪彻底绝迹，不见猪影吗？

如果牛肉就可以，那么，对许多兴都教徒，观音信众，那不也是冒犯吗？

一旦这个社会处处都是禁忌，事事都是敏感，单元取代多元，一部份人必须依照另一些人的要求和判断来过生活，这很累，也很不正常。

特别是，今年又是猪年，猪大哥要怎么躲啊！