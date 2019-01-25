来不及宣布恋情·冯伟衷计划31岁娶胡佳琪
来不及宣布恋情·冯伟衷计划31岁娶胡佳琪
（新加坡25日讯）新加坡男星冯伟衷在纽西兰因军训伤重过世，女友胡佳琪在IG以多张照片和贴文悼念男友，字字句句流露对冯伟衷离世的悲伤和不舍。
从胡佳琪前晚的贴文可以知道，她在新西兰送冯伟衷最后一程。她晚上11点在IG贴出一张两人最后的“合照”，是她握着男友的手，还有一张两人以前的合照。她贴文：“这一生没有福气当你的妻子，我们来生一定要当夫妻，我爱你，我真的很爱很爱你，谢谢你这几年来的照顾，永远都爱着你，请你一路走好，多多发梦来找我，懂吗？”
胡佳琪的姐姐胡佳嬑在自己的IG透露，去年12月27日，冯伟衷帮两姐妹庆生，精心安排了一天的活动。吃了晚餐，小酌几杯后，妹妹睡着了，她和冯伟衷第一次谈心，聊了很久。
冯伟衷当时跟胡佳嬑说，正在努力赚钱，等到差不多31岁就娶胡佳琪。胡佳嬑感叹：“是我没这个福气，这辈子有你这妹夫。”她也请冯伟衷多多给妹妹托梦，交代来不及跟她说的话。
冯伟衷与胡佳琪2015年接连在《虎妈来了》和《长辈甜心》演情侣，成了“荧幕情侣”，之后传出拍拖绯闻，两人当时都否认。冯伟衷当时还自嘲：“我不是她的‘菜’。她喜欢会搞笑的，我是蛮闷的。”
2015年3月《虎妈》记者会上，胡佳琪自爆冯伟衷陪她去芽茏，冯伟衷连忙解释是陪胡佳琪到芽茏“考察”妓女，是出自绅士风度，担心她一个女孩子到芽茏会遭人“咸猪手”（非礼）。他承认在芽茏有牵胡佳琪的手，“是保护她”。他当时也自爆，与胡佳琪拍戏到太晚，就会开车载送她一程。（联合早报）
至我最亲爱的你， 8月24号 是你的生日 1月4号 是我们一个特别的日子 1月24号 你一句话也没交代 就离开了我 只留下你冷清清 硬邦邦的手 为什么 那么巧 我最爱的号码是 4号 为什么 你毫不留情的丢下我一个 为什么 你舍得离开这世界 为什么 你要这样对我 这一生没有福气当你的妻子 我们来生一定要当夫妻 我爱你 我真的很爱很爱你 谢谢你这几年来的照顾 永远都爱着你 请你一路走好 多多发梦来找我 懂吗 还有 我这一辈子还是不会原谅你的 You'll always be a part of me, my man. 我们来生见, till death do us apart baby boy. #我的世界没了 #jaysiusonthephonewithaloyley广告
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