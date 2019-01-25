来不及宣布恋情·冯伟衷计划31岁娶胡佳琪 新加坡男星冯伟衷在新西兰因军训伤重过世，女友胡佳琪在IG以多张照片和贴文悼念男友，字字句句流露对冯伟衷离世的悲伤和不舍。

（新加坡25日讯）新加坡男星冯伟衷在纽西兰因军训伤重过世，女友胡佳琪在IG以多张照片和贴文悼念男友，字字句句流露对冯伟衷离世的悲伤和不舍。

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从胡佳琪前晚的贴文可以知道，她在新西兰送冯伟衷最后一程。她晚上11点在IG贴出一张两人最后的“合照”，是她握着男友的手，还有一张两人以前的合照。她贴文：“这一生没有福气当你的妻子，我们来生一定要当夫妻，我爱你，我真的很爱很爱你，谢谢你这几年来的照顾，永远都爱着你，请你一路走好，多多发梦来找我，懂吗？”

胡佳琪的姐姐胡佳嬑在自己的IG透露，去年12月27日，冯伟衷帮两姐妹庆生，精心安排了一天的活动。吃了晚餐，小酌几杯后，妹妹睡着了，她和冯伟衷第一次谈心，聊了很久。

冯伟衷当时跟胡佳嬑说，正在努力赚钱，等到差不多31岁就娶胡佳琪。胡佳嬑感叹：“是我没这个福气，这辈子有你这妹夫。”她也请冯伟衷多多给妹妹托梦，交代来不及跟她说的话。

冯伟衷与胡佳琪2015年接连在《虎妈来了》和《长辈甜心》演情侣，成了“荧幕情侣”，之后传出拍拖绯闻，两人当时都否认。冯伟衷当时还自嘲：“我不是她的‘菜’。她喜欢会搞笑的，我是蛮闷的。”

2015年3月《虎妈》记者会上，胡佳琪自爆冯伟衷陪她去芽茏，冯伟衷连忙解释是陪胡佳琪到芽茏“考察”妓女，是出自绅士风度，担心她一个女孩子到芽茏会遭人“咸猪手”（非礼）。他承认在芽茏有牵胡佳琪的手，“是保护她”。他当时也自爆，与胡佳琪拍戏到太晚，就会开车载送她一程。（联合早报）