安美嘉：若不改革政企‧ “公民组织不会原谅希盟” “我们的要求非常简单，那就是设立专案小组。我想我们不会原谅违背此事的希盟政府，因为他们并没有原因不去遵守该竞选宣言。”

（八打灵再也24日讯）律师兼社运分子拿督安美嘉表示，若希盟政府决定不履行其竞选宣言的改革政府相关公司（GLC）承诺，公民社会组织将不会原谅希盟政府。

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英文媒体《星报在线》报道，安美嘉今日在一个代表50个非政府组织的新闻发布会上表示，虽然改革政府相关公司并非简单任务，但是政府应该设立一个专案小组去落实它，因为这是希盟在第14届全国大选的竞选诺言。

“我们的要求非常简单，那就是设立专案小组。我想我们不会原谅违背此事的希盟政府，因为他们并没有原因不去遵守该竞选宣言。”

也是全国人权协会组织主席的安美嘉说，希盟竞选宣言当中确实有些承诺非常具有挑战性。

“我们可以原谅其中一些事项需要展延，但是改革政府相关公司却不会是其中之一。

“我们要求的专案小组只是最低限度，此事可以立即做到，若他们不做，我会要求希盟解释，为何他们无法做到这么简单的要求。”

50组织成立政企改革小组

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50个非政府组织也宣佈成立一个政府相关公司改革小组。

IDEAS：委政治人物违诺

民主及经济事务研究中心（IDEAS）高级研究员艾蒙特兰斯哥美兹表示，希盟竞选宣言清楚说明，政治人物不应该担任政府相关公司的董事。

“希盟政府才执政9个月就委任了多个党员进入政府相关公司，此事已经成为问题，他们需要说明理由。

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反贪污及朋党主义中心（C4）执行董事辛蒂雅表示，希盟政府委任政治人物成为政府相关公司的动作是在不透明的情况下进行。

她指出，此事存在利益冲突，而人民也无法在这种情况下相信这些新的任命能够做好他们的工作。

策略信托基金会董事局任命引争议

最近马来西亚策略信托基金会（AIM）的董事局任命引发非议，包括首相政治秘书阿布巴卡的妻子拿督祖奈达出任主席，而卫生部长的女儿努鲁依曼出任董事，另外土团党最高理事阿克拉姆沙出任人民信托局（MARA）旗下臂膀玛拉公司（MARACorporation）出任主席。