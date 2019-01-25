涉刘特佐债券交易‧传一马案调查大马银行 消息指出，调查人员的调查重点是追踪流向刘特佐的资金流动，以及可能在交易中怂恿刘特佐的登嘉楼投资机构和大马银行集团官员。

（吉隆坡24日讯）《彭博社》报道指出，马来西亚调查人员将调查富豪刘特佐是如何透过本地银行以及泰国经纪人的债券销售，从一马发展有限公司（1MDB）获得经济收益。

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《彭博社》引述消息透露，当局正在调查1MD B前身——登嘉楼投资机构（TIA）于2009年发行的50亿令吉债券。调查人员认为，刘特佐与其同伙陈金龙所收受的50亿令吉非法资金，是透过大马银行集团（AMMBHoldings Bhd）安排交易，并涉及泰国和新加坡的公司。

消息指出，调查人员的调查重点是追踪流向刘特佐的资金流动，以及可能在交易中怂恿刘特佐的登嘉楼投资机构和大马银行集团官员。

当局正在调查任何人是否隐瞒或歪曲有关债券出售的事件，以及是否有任何资金被挪用。

无论如何，消息人士则拒绝透露正在讨论及进行的调查。

同一天不同价格转售债券

知情人士称，马来西亚当局正在调查刘特佐和陈金龙是否从一系列复杂的交易中受益，这些交易包括登嘉楼投资机构在同一天内以极其不同的价格，两次转售发行的债券。

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不过，负责监管1MDB的财政部发言人拒绝发表评论。

除此之外，相关的单位和人士包括大马银行、刘特佐、大马反贪污委员会以及大马警方都未针对报导发表评论。

交易在2009年发生

知情人士透露，有关的交易是在2009年发生，登嘉楼投资机构要求大马银行协助筹集50亿令吉的债券；随后，大马银行向泰国的国家集团证券（Country GroupSecurities Pcl）出售38亿令吉的登嘉楼投资机构债券，以及向一家新加坡公司出售7亿令吉的债券，自己则购买5亿令吉的债券。

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据悉，三方以87令吉的折扣价购买这些原价为100令吉的债券。

随后，大马银行在同一天内以105令吉的价格转售债券，引发了调查人员的怀疑，并调查大马银行为何没有将债券直接出售给投资者。