北海斗母宫庙会明登场·祥龙宝灯高挂喜洋洋 配合后天（26日）热闹登场的《诸事大吉、一POP万赢》第14届槟城迎春庙会，北海斗母宫挂上了富有中华传统文化气息的红灯笼，原本黄色的祈福灯，也换为红彤彤的“祥龙宝灯”，一片红灯海照耀，迎来浓厚的春节喜庆。

林辉煌（右）和洪裕福重点介绍今年该宫打卡焦点“猪仔花灯”。"打卡！把福气带回家！"。（图：星洲日报）

（槟城．北海24日讯）配合后天（26日）热闹登场的《诸事大吉、一POP万赢》第14届槟城迎春庙会，北海斗母宫挂上了富有中华传统文化气息的红灯笼，原本黄色的祈福灯，也换为红彤彤的“祥龙宝灯”，一片红灯海照耀，迎来浓厚的春节喜庆。

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设立在宫前5只逗趣可爱的猪仔花灯，不仅是今年该宫最火热的“打卡”焦点，也有“到北海斗母宫把福气带回家”之意。

林辉煌：灯饰回归简约

北海斗母宫宣传组组员林辉煌说，今年的灯饰虽然回归简约，仅以传统的红灯笼装置，更能显现华人佳节喜庆热爱一片红的浓厚气氛。

他说，从牌楼至大殿前，挂上500粒大红灯笼，接着殿内也会换上1200粒红色“祥龙宝灯”，色彩艳丽的灯海，让民众目不暇给；今年的灯笼经费皆由宫友和善信赞助。

由Carlsberg盛情赞助、《星洲日报》、《光明日报》及北海斗母宫联办，甲抛峇底华人体育会、马来西亚青运槟州分会及马来西亚（槟城）汉服运动协办的第14届槟城迎春庙会，当天傍晚6时至午夜12时在北海斗母宫热闹举行。



原本黄色的祈福灯，配合新春及庙会的到来，已换上红彤彤“祥龙宝灯”。（图：星洲日报）

5猪仔花灯吸睛

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林辉煌说，该宫为欢庆己亥猪年到来，在为期15天的农历新年期间，以“金猪纳福、欢庆新春闹翻天”为主题，举行一连串的庆典活动，其中配合盛典的5只猪仔花灯，将率先于《诸事大吉，一POP万赢》槟城迎春庙会与众人会面。

他说，5只猪仔花灯颜色亮丽，无论是白天还是晚上拍照都很好看。值得注意的是，猪仔花灯前也挂上“这个春节，北海斗母宫打卡，把福气带回家”横幅，其用意除了是鼓励更多人前来打卡拍照。

成立于1970年的北海斗母宫，富丽堂皇的庙宇就鼎立在每逢春节，拥万盏灯笼的拉惹乌达街道，入夜时分，在灯光互相辉映下，让这座闻名的地标建筑，显得更加雄伟明亮。



猪仔花灯配上梅花，春意盛农。（图：星洲日报）

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从牌楼至大殿前，已挂上500粒大红灯笼。（图：星洲日报）





劲歌热舞+戏剧

电音三太子团新亮点

每年庙会都少不了“人气明星”北海斗母宫电音三太子团，今年该团继续大胆创新，打造全新的亮点，劲歌热舞之外，也呈献精彩的戏剧，给予观众最佳的视听感觉。

自于2012年7月成立至今，电音三太子团已到过国内多个州属，如吉兰丹、登嘉楼、玻璃市、柔佛、吉隆坡等，以及新加坡，参与将近百多场大小型节目演出，吸取丰富和宝贵的舞台经验。

该团领队黄国荣说，今年的节目呈献都是经过精心编排和策划，有看点、也有笑点，首先会带来四至五首的热歌，伴奏狂舞，再把具有生命力的舞台剧呈献给广泛的群众，通过撼动人心的剧情，提醒在生活迷失的人们，应自我反观，改掉不良的恶习。

他说，该团目前有50多名的团员，由各年龄阶层的人所组成，最小6岁，至最大40岁，他们每月都会进行训练，为了庙会，训练的次数则增加，改为每天进行。

他说，该团今年会采用什么舞曲和呈献什么舞蹈，目前暂卖一个关子，庙会当晚肯定为大家带来娱乐和惊喜。



北海斗母宫电音三太子今年继续大胆创新，打造全新的亮点，在庙会为大家带来连串惊喜和娱乐。（图：星洲日报）

曾河桦：华族文化应细水流长

北海斗母宫理事会总务曾河桦说，不管时代如何变化，生活环境如何转变，我们华族的文化根源都应该细水流长，不该随着时代而慢慢消失。

他说，该团有8尊电音三太子，以及另4尊体型较小的，一般在舞台上，只会看到4尊出场表演。



在导师的指导下，团员很用心的进行排练。（图：星洲日报）

槟创价学会朝阳体操队首演

“异体同心”8层人塔叠罗汉

马来西亚创价学会槟城分会朝阳体操队将首次公演超高难度的“异体同心”8层人塔叠罗汉，势必震撼全场。

马来西亚创价学会成立于1984年，朝阳体操队随之成军。该体操队经验丰富，曾受邀参与多项大型演出，包括1989年东运会开幕、1998年共运会开幕、2000年马运会开幕、2012年国庆日庆典及多届槟城迎春庙会。



朝阳体操队演出经验丰富，曾在不同规模的活动以各种阵式表演，不断力求突破。（图：星洲日报）

官炳辉：表演以叠罗汉为主

朝阳体操队队长官炳辉在紧凑排练中受访时说，每次演出对该体操队而言都是全新体验，须依据各场地大小、高度及活动性质等因素，构思演出主题、以适合的队员人数编排出能力可及，却又具突破和新鲜感的阵式。

“我们特为槟城迎春庙会精心策划的体操表演以叠罗汉阵势为主轴。

有别于以往一般呈献的3至5层人塔，我们这次将首次公演秘练多时，由50名队员分为8层叠出罗汉塔，塔高可达20尺。”

副队长吴光日介绍，这50名队员介于13至23岁，大多为槟威两地的在籍学生。该队特为此次演出做了3个月密集排练。

“叠罗汉是高难度、耗体力及具危险性的团体演出，需要的不只是体能及技术，更关键的是处在阵式中不同岗位队友之间的默契和信任，只要有人分心或迟疑，不仅影响表演效果，更可能危及队友和自己的安全。”

创价学会文化组委员长叶世雄说，该体操队希望透过艺术演出提倡文化、和平与教育，希望观众不仅从“异体同心”演出感受到结合高难度动作和音乐节奏展现的视听觉震撼，同时对背后的涵义有所领悟。

文化组委员长骆瑞媚说，朝阳体操队是创价学会文化组的其中一个小组，其他小组为彩虹舞蹈团、希望鼓笛队、音旋合唱团、幼狮武术队及飞扬音乐队。不排除各小组接下来将跨界合作呈献更多突破性演出。

朝阳体操队众队员正积极排练，准备为大家呈献具震撼性的叠罗汉演出。（图：星洲日报）

吴光日（左起）、官炳辉、叶世雄及骆瑞媚，敬请大家期待朝阳体操队的精彩演出。（图：星洲日报）



