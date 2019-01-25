甲骨文再陷薪资歧视．少付女性与亚裔16.5亿 联邦劳工部22日递状控告矽谷软体巨擘甲骨文（Oracle）薪资歧视，在5年期间少付女性与亚裔员工薪资，合计超过4亿美元（约16.5亿令吉）。

（纽约25日讯）联邦劳工部22日递状控告矽谷软体巨擘甲骨文（Oracle）薪资歧视，在5年期间少付女性与亚裔员工薪资，合计超过4亿美元（约16.5亿令吉）。

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这宗官司是劳工部检讨政府承包商薪资制度的一环，也是接续劳工部联邦合约遵循办公室同样针对甲骨文的另一宗2017年官司，其中指控甲骨文有系统地给予白人男性员工高薪，高出女性或少数族裔员工。

劳工部在这次诉讼中指称，甲骨文在薪资与雇用作法上都有歧视，甚至还销毁证据，并指称甲骨文对于同等工作的白人男性员工的薪资，比女性及少数族裔员工最多高出25%，并因此在2013至2016年影响了超过5000名女性、1万1000多名亚裔及不到30名非裔员工。

劳工部估计，甲骨文每年拿到的政府合约大约有1亿美元。对此甲骨文拒绝回应。