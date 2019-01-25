涉丹斯克银行洗钱案．传联储局查德意志银行 联储局正在调查丹麦一家大银行的可疑交易。其中，德意志银行怎么处理数以十亿美元计的资金，令这桩可能是史上规模最大之一洗钱案的案情进一步升高。

（纽约25日讯）熟知内情的消息人士透露，联储局正在调查丹麦一家大银行的可疑交易。其中，德意志银行怎么处理数以十亿美元计的资金，令这桩可能是史上规模最大之一洗钱案的案情进一步升高。

广告

以调查不公开为由要求匿名的两名消息人士透露，联储局的调查仍在初步阶段，目前重点放在德意志银行的美国业务是否充份监控来自丹斯克银行（Danske Bank A／S）爱沙尼亚分行的资金。

消息人士表示，丹斯克银行利用德意志银行等往来银行将资金汇到国外，这家丹麦银行坦承约2300亿美元的资金经过爱沙尼亚分行，其中大部份资金可能不干净。

德意志银行透过电子邮件发布新闻稿表示，“目前没有任何调查”，但“收到全球各地监管机构和执法单位几项提供资讯的请求。调查当局和银行业本身对丹斯克银行的案子有兴趣，希望从中汲取教训，这点毫不令人讶异。德意志银行继续向调查机构提供讯息，并与之合作。”

美国要求在其管辖范围内营运的银行仔细审查客户及其交易，以发现潜在的洗钱行为，并通报当局注意可疑的交易。

联储局等监管机构要确保银行有完善的系统来履行这些职责。

丹斯克银行的一名告密者揭发了经由该行的非法资金流动情况，曾表示很多资金经过德意志银行美国分行。其中一位消息人士表示，联储局盯上这家德国银行。而德意志银行也与联储局合作。

广告

对于上述消息，联储局发言人表示不便公开讨论机密调查。