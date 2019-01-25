金马仑补选·合格选民共3万余人·阿兹哈：预计投票率可达72% 选委员主席阿兹哈指出，明日金马仑国会议席补选的合格选民共3万1639人，他预计投票率可达72%。

（金马仑25日讯）选委会主席阿兹哈指出，明日金马仑国会议席补选的合格选民共3万1639人，他预计投票率可达72%。

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他今日在选委会秘书拿督莫哈末依利亚斯的陪同下巡视算票过程后在新闻发布会上表示，明日将会开设29个投票中心和86个投票室。

金马仑国席补选今日进入投票前夕，工作人员进行检查与点算配备和文件的最后工作并运送到各别的投票区，一切准备就绪迎接投票日。

今日811名工作人员聚集在计票中心了解投票日程序和点算配备，位于丹那拉打苏丹阿末沙中学的点算过程耗时约45分钟完成。

针对一些投票中心过早关闭的投诉，阿兹哈认为在过去的第14届全国大选中，一些早关闭的投票中心一样能取得高达83%至85%的投票率，更何况这次补选，选委会已延长额外30分钟给其中一个投票中心，所以这不该再成为一项课题。

他说，这次补选将动用2架直升机负责运送偏远地区的票箱。

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他预计选举成绩可在明晚10时或之前宣布。

他也呼吁各竞选党派提醒他们的支持者提早出来投票。

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他透露，迄今该会已接获8宗选举投报，当中有5宗涉及买票；警方则接获29宗投报。