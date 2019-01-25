两党提案都闯关失败·终结美国政府关门再等等 美国两大党提出重启联邦政府的两项提案今天在参议院被挡下，致力终结长达一个月政府停摆僵局再度遇挫，但总统特朗普表示如果新提案中包含边境安全经费，他应会支持。

美国两党无法在拨款建边界围墙议题上达成共识，重启联邦政府提案在参议院被挡下。图为美国总统特朗普。（图：美联社）

（美国．华盛顿24日讯）美国两大党提出重启联邦政府的两项提案今天在参议院被挡下，致力终结长达一个月政府停摆僵局再度遇挫，但总统特朗普表示如果新提案中包含边境安全经费，他应会支持。

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参院就两项试图结束政府关门的法案进行投票，一项是获得特朗普支持的共和党提案，包含美墨边界筑墙经费和修改部份移民政策；另一项是民主党提出的临时支出法案，供政府运作至2月8日，但不包括建墙费，为边境安全谈判预留空间，两项法案最终都没有通过表决。

政府局部停摆迈入第34天，全美和驻外约80万名联邦雇员被停薪，产生的连锁效应更影响数百万人。

数以千计联邦雇员将连续第2个月拿不到薪水，当中有部份人仰赖食物银行勉强维持生计。立法僵局让国会和特朗普脸上无光，束手无策。

但就在参议院表决不久后，脱离这个日益加深危机的可能出路开始成形。参院领导层私下聚在一起讨论提供给联邦政府为期3周资金的提案，允许就边境安全议题谈判。

特朗普被问到是否会支持参院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）和参院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）私下讨论的计划时，他含糊其辞地表示，他仍想要美墨边境筑墙经费。

他说：“如果他们达成一个合理的协议，我会支持。（但是）我们必须在这个国家筑一道墙。”

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在华府的刻薄指责变本加厉之下，不同政治光谱的国会议员戮力为了美国史上最长纪录的政府关门协商退场策略。

共和党参议员薛尔比（Richard Shelby）警告说：“我不知道接下来会发生什么事，没有人知道。”

不过共和党参议员葛兰姆（Lindsey Graham）表示，他与特朗普讨论的新提案获得支持，也就是提供政府为期3周资金的持续决议案。

葛兰姆在参院表示：“我们全都相信，如果政府重新开门3周，就算有因为关门而产生的分歧，我们依旧可以找到方法提出让他愿意签署的法案。”

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（中央社．译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）