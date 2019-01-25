车界最奢华SUV．劳斯莱斯Cullinan登陆马 顶级豪华品牌劳斯莱斯（Rolls-Royce）打造的车界最奢华运动休旅车（SUV）——库里南（Cullinan）正式登陆大马，为SUV界带来更高层次的性能、舒适与精致感。

金多维（右）与阿纳斯推介劳斯莱斯库里南。（图：星洲日报）

（吉隆坡24日讯）顶级豪华品牌劳斯莱斯（Rolls-Royce）打造的车界最奢华运动休旅车（SUV）——库里南（Cullinan）正式登陆大马，为SUV界带来更高层次的性能、舒适与精致感。

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劳斯莱斯汽车亚太区销售经理金多维今日在吉隆坡举行的发布会上表示，库里南是万众期待的新车型，非常适合行驶在大马四通八达的大路和崎岖的小路上。

售价180万令吉起

库里南是首辆以世界最大钻石名字命名的劳斯莱斯SUV，设计风格顶级奢华，售价从180万令吉起（税前）。内部设计分别有称为个人驾座组合的四人座版，以及适合家庭乘坐的五人座版。

吉隆坡劳斯莱斯汽车董事阿纳斯指出，库里南的多元性、无可匹比的超级奢华与舒适，以及它在平坦与崎岖道路的行驶性能，让许多人都非常期待把这辆SUV的巅峰之作纳入他们的收藏系列中。

“这辆性能卓越的汽车也吸引许多年轻且出色的企业家欲加入劳斯莱斯的新顾客群中。”

库里南全新调校的劳斯莱斯6.75升V12双涡轮增压引擎可输出563英制马力的动力和850牛顿米扭力。库里南的全铝式车体架构，让车辆在越野路上保持卓越的稳定性，还有全轮驱动系统、全轮转向方向盘、8速变速系统，以及“全地形”按钮装置，为驾驶者在越野路上提供四种不同的驾驶模式。

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库里南也是世界上工艺最先进的SUV，只需按下Bespoke高级定制车匙上的解锁键，库里南可自动下降40毫米，方便车主与乘客轻松进入车厢内；在车外碰触门把手上的感应器，即可自动开关车门。库里南还设置了夜视和视野辅助系统、警报辅助系统、四摄像头全景监控系统、全方位可视及全景俯视系统等。

4人座库里南的后排两个独立座椅之间设有中央固定扶手，可容纳带有劳斯莱斯威士忌酒具的酒柜、香槟酒具和冷藏箱。后座折叠后，更可腾出面积1930升的超大储物空间。更多库里南的详情，可谘询劳斯莱斯汽车大马总代理Quill Motorcars私人有限公司。