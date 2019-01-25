英联赛杯‧点球大战击败热刺‧切尔西晋级决赛 在英格兰联赛杯半决赛第二回合的比赛中，切尔西通过点球大战击败热刺晋级决赛，将与曼市争夺冠军。

路易斯（左一）最后顶住压力命中，为切尔西以4比2赢得了这场点球大战的胜利。（图：法新社）

（伦敦25日讯）在英格兰联赛杯半决赛第二回合的比赛中，切尔西通过点球大战击败热刺晋级决赛，将与曼市争夺冠军。

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首回合的比赛中，热刺在温布利球场以1比0击败了切尔西，回到斯坦福桥球场的切尔西必须攻入至少两个球才能获胜。开场27分钟，坎特20米外远射，球从多名球员的腿部之间穿过后飞入热刺大门，两队重新回到起点。

11分钟过后，阿扎尔接队长阿兹皮利奎塔传球再进一球，切尔西以2比1取得总比分领先。但下半场开始后不久，罗斯斜传，洛伦特跃起头球破门，热刺将总比分扳成2比2，这个比分一直保持到90分钟结束。

点球大战中，热刺的代尔将球踢飞，莫拉随后的点球被切尔西门将阿里萨巴拉加扑住。路易斯最后顶住压力命中，为切尔西以4比2赢得了这场点球大战的胜利。

热刺队的失败与主力前锋凯恩和孙兴慜缺阵有直接关系。凯恩因伤需要休息大约两个月，孙兴慜则在阿联酋代表韩国队参加亚洲杯。在热刺本赛季的所有进球中，有大约一半由这两人攻进。

英格兰联赛杯是英格兰前四个级别联赛的92支球队参加的比赛，本赛季的决赛将于2月24日在温布利球场举行。（新华社）