值3千万K他命大马空运香港·港海关侦破10年最大宗 香港海关侦破一宗近10年最大宗空运氯胺酮（K他命）的案件，在一批由马来西亚空运到港的货品中检获约120公斤K他命，估计约市值5700万港元（约3000万令吉）。

香港海关侦破一宗近10年最大宗空运k他命案件。（图：网络照）

（香港24日综合电）香港海关侦破一宗近10年最大宗空运氯胺酮（K他命）的案件，在一批由马来西亚空运到港的货品中检获约120公斤K他命，估计约市值5700万港元（约3000万令吉）。

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香港海关表示，毒贩将K他命混入汽车零件及将毒品伪装成茶叶，由马来西亚电子金属制品厂寄出，列明收货人为香港一间汽车维修公司。案件仍在调查中，暂时未有人被捕。

毒品假冒茶叶

机场科空运货物第一组指挥官邓国强表示，海关人员于本月18日检查一批由马来西亚空运到港、报称是汽车零件的13箱货物时，发现货品分为上层及下层包装，其中上层的8箱全属汽车千斤顶，而下层的5箱为汽车喇叭。关员从X光检查发现货品密度较高及排列整齐，打开后发现表面虽属喇叭等零件，但放在底层的是存有120包以真空包装的茶叶，打开包装后发现内里全是白色晶状体，经检测后证实为K他命，每包毒品约重1公斤。

香港海关侦破一宗近10年最大宗空运k他命案件。（图：网络照）

海关毒品调查科机场调查课监督赖子荣指，寄货人为马来西亚一间电子金属制品厂，收货人则是香港一间汽车维修公司，案件仍在调查中。署方将会与海外执法部门合作，并以空运物流的过程等作调查方向。如找到案件的寄货人，将会以合法渠道作互相协调，并紧密接触尽力阻毒品进出口。

他续说，过去不少同类案件，寄货人将毒品申报为食品、饮品及日用品作掩饰。据资料显示，估计毒品少部份属于本销，而大部份转口至外国，主要转去美洲、澳洲及台湾等地。